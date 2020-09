Wenn es in einem Teil des Bezirks gar keine Fälle gebe, könne an einzelnen Schulen "darauf eingehen", so der Bildungsminister

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) findet, dass die Schulen gut auf den Herbst vorbereitet sind. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt am Montag für rund 456.000 Schüler das neue Schuljahr. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Sonntag in der Zib2 erklärt, dass er die Schulen für gut vorbereitet hält. Außerdem deutete er an, dass er sich an Schulen in einzelnen Bezirken Ausnahmen von den an die Corona-Ampelschaltung geknüpften Maßnahmen vorstellen könne.

Beispiel Alpbachtal

Je nach Einstufung des Bezirks müssen sich Schüler und Eltern ja im Herbst auf unterschiedliche Maßnahmen einstellen. Welche das sind entscheidet sich jeden Freitag neu, wenn die Ampel-Kommission über die Einstufung entschieden hat. Steht die Ampel beispielsweise auf gelb, wie derzeit in Wien, Linz, Kufstein und Graz, dann müssen verstärkt Masken getragen werden. Bei oranger Ampelschaltung werden Schulbeginn und Pausen zeitlich geregelt, um Kontakte zu minimieren. Erst wenn die Ampel auf rot steht, soll auf distance learning umgestellt werden.

Wenn es allerdings in einem Teil des Bezirks gar keine Fälle gebe, "darauf kann man eingehen", sagte Faßmann nun. Als Beispiel nannte er das Alpbachtal, das im gelb geschalteten Bezirk Kufstein liegt, aber keinen aktuellen Corona-Fall aufweist.

Faßmann liegt damit durchaus auf einer Linie mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der am Wochenende ebenfalls eine weitere regionale Differenzierung nicht ausgeschlossen hatte.

In Ostösterreich begehen am Montag knapp 37.000 Taferlklassler ihren ersten Schultag. Eine Woche später enden die neunwöchigen Sommerferien dann auch für etwa 620.600 Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg. Für rund 50.000 Kinder wird es dort der erste Schultag sein. (red, APA, 6.9.2020)