Indien hat bei den Infektionen mit dem Coronavirus Brasilien überholt. In Deutschland wird ein Staatsakt zum Gedenken an die Covid19-Opfer diskutiert. Die Corona-Updates des Tages im Überblick

In Neu Delhi müssen sich Pendler nach der Wiedereröffnung der Metro an strenge Sicherheitsvorkehrungen halten. Foto: AFP/PRAKASH SINGH

Das Wichtigste im Überblick

Indien hat nach den USA die zweitmeisten Corona-Fälle weltweit und hat damit erstmals Brasilien überholt.

hat nach den USA die und hat damit erstmals Brasilien überholt. Deutschland meldet am Montag 814 Neuinfektionen, mehrere Politiker fordern einen Staatsakt zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie.

Indien hat die zweitmeisten Corona-Infektionen weltweit

Indien löst Brasilien als Land mit den weltweit zweitmeisten Corona-Fällen ab. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist laut Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag binnen eines Tages um 90.802 auf bisher insgesamt nunmehr 4.204.613 gestiegen. Nur die USA haben mit über sechs Millionen Ansteckungen noch mehr Fälle registriert.

Brasilien hat indes binnen 24 Stunden 14.521 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Weitere 447 Menschen seien an den Folgen verstorben, teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit liegt das lateinamerikanische Land derzeit bei 4,14 Millionen Infizierten und 126.650 Todesfällen. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle fallen Sonntags tendenziell niedriger aus, da es in Teilen des Landes zu Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse kommt.

Deutschland mit 814 Neuinfektionen, Staatsakt für Opfer geplant

Deutschland hat 814 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Montagfrüh die Zahl der Coronavirus-Fälle binnen Tagesfrist auf 250.799. Weitere Todesfälle gab es im selben Zeitraum nicht, sodass die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen in Deutschland bei 9.325 bleibt.

Am Sonntag äußerte sich zudem auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) positiv zum Vorschlag eines Staatsakts für die Todesopfer der Corona-Pandemie in Deutschland. Er könne es "grundsätzlich nur richtig finden", dass "wir miteinander als Nation, als Gesellschaft" das Gedenken an die Corona-Opfer begehen, sagte Spahn am Sonntag in "Bild live".

Der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte bereits im Juli für einen Staatsakt für die deutschen Corona-Toten nach spanischem Vorbild plädiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kündigte am vergangenen Wochenende in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland an, er werde mit Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht über eine offizielle Trauer-Veranstaltung sprechen. (APA, red, 7.9.2020)