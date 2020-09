In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Mensch kam bei dem Angriff ums Leben, sieben weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Foto: Jacob King/PA via AP) Die Angriffe ereigneten sich an vier Orten über einen Zeitraum von ca zwei Stunden. Foto: Oli SCARFF / AFP

Birmingham – Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im britischen Birmingham wahllos auf Passanten eingestochen haben soll. Der Mann sei des Mordes und des siebenfachen versuchten Mordes verdächtig, teilten die Ermittler Montagfrüh mit. Am Abend zuvor waren Bilder des Gesuchten veröffentlicht worden.

Bei der Attacke war in der Nacht auf Sonntag ein Mann ums Leben gekommen, sieben Menschen hatten zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Die Angriffe ereigneten sich im Zentrum der Stadt an vier Orten und über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden. Die Behörden müssen sich nun Kritik gefallen lassen, weil der Angreifer so lange Zeit ungehindert weiter zustechen konnte.

Kein Terror aber Motiv unklar

Am Abend zuvor waren Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht worden, nachdem die Suche am Sonntag zunächst ohne Erfolg blieb. Daraufhin habe es entscheidende Hinweise gegeben, die auf die Spur des Verdächtigen führten, berichtete die Polizei.



Die Behörde ermittelt wegen Mordes und geht nicht von einer Terrorattacke, rassistischen Motiven oder Bandenkriminalität aus. Nach der Festnahme sagte Steve Graham von der zuständigen Polizeibehörde: "Natürlich war die Festnahme ein wichtiger Schritt – aber unsere Ermittlungen gehen weiter." Derzeit werde der Festgenommene befragt, sein Motiv ist weiterhin unklar.

Die Ermittler und Außenminister Dominic Raab riefen am Sonntag die Bevölkerung zu größter Vorsicht auf. Premierminister Boris Johnson dankte im Kurznachrichtendienst Twitter den Rettungskräften.

Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Augenzeugen zufolge soll es angeblich vorher gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gegeben haben. In den Clubs in der Umgebung des Tatorts habe es eine "multikulturelle Nacht" gegeben, sagte Cara Curran am Sonntag der BBC. "Ich arbeite seit zwei Jahren in der Clubszene und habe viele Kämpfe gesehen, aber noch nie so etwas wie heute Nacht", berichtete die Frau. Ihr zufolge sollen zwei Gruppen von Jugendlichen aufeinander losgegangen sein.

Auch in London wurden am Wochenende Menschen durch Stiche verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Südosten der Hauptstadt erlitten demnach am Samstagabend fünf Personen Verletzungen. Messerattacken sind seit Jahren ein großes Problem in Großbritannien. (APA, red, 7.9.2020)