Freude der Stars. Foto: AP/Franson

Die Dallas Stars haben den ersten Schritt in Richtung ihres ersten Stanley-Cup-Finales seit 20 Jahren gemacht. Den Texanern reichte am Sonntag zum Halbfinalauftakt der National Hockey League (NHL) gegen die Vegas Golden Knights ein einziger Treffer zum Sieg. Dieser gelang dem Schweden John Klingberg schon in der dritten Minute. Das zweite Match der "Best-of-seven"-Serie steigt am Dienstag.

NHL

Im anderen Semifinale zwischen den New York Islanders und den Tampa Bay Lightning kommt es am (heutigen) Montag zum ersten Aufeinandertreffen. (APA, 7.9.2020)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Sonntag: Western Conference (in Edmonton) – Finale ("best of seven"):

Dallas Stars – Vegas Golden Knights 1:0 (Stand in der Serie 1:0).