Laut Augenzeugin wurde Maria Kolesnikowa in einen Kleinbus gezerrt. Seither fehlt jede Spur von ihr. Die EU bereitet angeblich Sanktionen gegen die Regierung vor

Die belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist angeblich festgenommen worden. Foto: imago images/ITAR-TASS/Sergei Bobylev

Moskau – Die belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist verschwunden. Es ist noch unklar, ob die 38-Jährige festgenommen oder entführt wurde. Laut der Medienplattform tut.by, die eine Augenzeugin zitiert, wurde sie von maskierten Leuten in der Nähe des Minsker Kunstmuseums in einen dunklen Kleinbus gezerrt. Der Vorfall soll am Montag gegen zehn Uhr stattgefunden haben. Seither fehlt von Kolesnikowa jede Spur.



Die Nachrichtenagentur RIA berichtete, die Polizei prüfe, ob Kolesnikowa entführt worden sei. Der belarussische Oppositionsrat habe erklärt, er sei darüber informiert worden, dass Kolesnikowa festgenommen worden sei, meldete RIA weiter. Ihre Kollegen hätten keinen Kontakt mehr zur Politikerin, teilte der Pressedienst mit. Außerdem seien ihr Mitarbeiter Iwan Krawzow und ihr Sprecher Anton Rodnenkow nicht mehr erreichbar.

Wichtige Rolle

Die 38-Jährige ist eine der wichtigsten Oppositionellen, die sich gegen den umstrittenen belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko stellen. Einige Kollegen des Gremiums waren zuvor schon festgenommen worden, ausgereist oder zur Ausreise gezwungen worden, unter anderem die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowaskaja. Diese war nach der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos ins EU-Land Litauen geflüchtet.

Kolesnikowa arbeitet für den Ex-Bankenchef Viktor Babariko, der für das Präsidentenamt kandidieren wollte. Sie ist auch Teil des Präsidiums des Koordinierungsrats, der einen friedlichen Machtwechsel anstrebt. Kolesnikowa hatte viele Jahre in Stuttgart gelebt und von dort aus Kulturprojekte gemanagt. Sie trat immer wieder bei Protestaktionen auf und wurde dabei von den Demonstranten bejubelt. Bei der Großdemonstration am Sonntag in Minsk marschierte sie mit. Nach Angeben des Innenministeriums wurden dort insgesamt 633 Menschen festgenommen.

EU plant Sanktionen

Hintergrund der Proteste ist die Präsidentenwahl vor mehr als vier Wochen. Lukaschenko hatte sich danach mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die Abstimmung steht international als grob gefälscht in der Kritik.

Die EU bereitet Insidern zufolge deswegen Strafmaßnahmen gegen 31 hochrangige Regierungsmitglieder und Behörden vor. Darunter sei Innenminister Juri Karaew, wie die Nachrichtenagentur Reuters von drei EU-Diplomaten erfuhr.

"Wir hatten uns zunächst auf 14 Namen geeinigt", sagte einer von ihnen. "Aber viele Staaten waren der Meinung, dass dies nicht ausreicht. Wir haben jetzt einen Konsens über weitere 17 erzielt." Es handle sich um Verantwortliche für die Wahl, die Gewalt und das Vorgehen der Regierung gegen die Demonstranten. Eine formelle Einigung dürfte auf dem EU-Außenministertreffen am 21. September erzielt werden. In früheren Medienberichten war von bis zu 19 anvisierten Personen gesprochen worden. (APA, Reuters, red, 7.9.2020)