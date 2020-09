Eine Herstellerabgabe, ein Einwegpfand und eine Mehrwegquote sollen Plastikberge reduzieren. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel hat dünnes Eis betreten: Er forderte unlängst, dass die EU-Plastiksteuer aus dem laufenden Budget berappt werden solle. Ein Vorschlag, der dem grünen Koalitionspartner sauer aufstößt: Das Modell würde auf jeglichen Lenkungseffekt verzichten, lautet die Kritik von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Die grüne Politikerin hat am Montag daher einen eigenen Plan "gegen die Plastikflut" präsentiert. Neben einer Mehrwegquote sollen ein Einwegpfand und eine Herstellerabgabe Müllberge reduzieren. Ein konkreter Zeitrahmen steht weiter aus.

In einem ersten Schritt soll eine Mehrwegquote in Supermärkten eingeführt werden. "Die Bringschuld liegt beim Einzelhandel", sagte Gewessler. Konsumenten sollen beim Einkauf Alternativen zum Plastik geboten werden, der Anteil von Mehrweggebinden soll deutlich steigen. Geplant ist eine verbindliche Quote: Ab 2023 soll jede vierte Getränkeverpackung eine Mehrwegflasche sein, ab 2030 soll die Quote bei 55 Prozent liegen. "Damit haben wir automatisch weniger Plastikmüll", sagte die Ministerin bei einer Pressekonferenz.

Das Mehrwegsystem hätte sich bereits in der Vergangenheit bewehrt, sagte die Politikerin: In den 1990er-Jahren lag der Mehrweganteil bei fast 90 Prozent, derzeit würden nur rund 19 Prozent aller Getränke in Pfandflaschen abgefüllt werden.

Vermutlich 25 bis 30 Cent Pfand je Flasche oder Dose

Darüber hinaus soll ein Einwegpfand auf Plastikflaschen und Dosen die Verschmutzung der Natur reduzieren. Das Vorhaben ist alle andere als neu, bereits Gewesslers Vorvorgängerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ließ eine entsprechende Studie in Auftrag geben. Das Ergebnis: Um die EU-Recycling-Richtlinie zu erfüllen, wäre ein Pfandsystem auf Einwegflaschen die kostengünstigste Variante.

Wie hoch der Pfand auf Flaschen und Dosen künftig ausfallen könnte, ließ Gewessler offen. Noch würden Gespräche mit verschiedenen Stakeholdern anstehen. Aus dem Ministerium ist allerdings zu hören, dass ein Pfand von 25 bis 30 Cent realistisch sei.

Die Wirtschaftskammer (WKO) stellte sich bis zuletzt vehement gegen die Einführung eines Einwegpfands. Ein "weiteres bürokratisches System" würde zum Wettbewerbsnachteil für kleine Geschäfte werden, sagte WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf nach der Veröffentlichung der Studie im Jänner. Das Argument wollte Gewessler auf Nachfrage nicht zählen lassen, sie wolle Greißler unterstützen. Geplant seien daher Ausnahmeregelungen für die ganz Kleinen. So könne etwa bei der Verkaufsfläche differenziert werden. Seit Juli habe es laut Ministerium mehrere runde Tische mit Branchenvertretern und Abfüllern gegeben.

80 Cent je Kilo Plastik

Neben Quote und Pfand ist zudem eine Herstellerabgabe für Plastikverpackungen geplant. Produzenten und Importeure sollen künftig eine Abgabe in der Höhe von 80 Cent pro Kilogramm in Verkehr gebrachter Plastikverpackung zahlen. Der Beitrag soll ökologisch gestaffelt werden, hieß es am Montag. Enthält eine Verpackung etwa einen hohen Anteil an recycelten Materialen, soll die Abgabe sinken. Außerdem soll diese an die EU-Plastiksteuer gekoppelt sein. "Steigt Österreichs Recyclingquote, sinkt auch die Abgabenlast durch die Plastiksteuer", erklärt Gewessler.

Mit dem Drei-Punkte-Plan sollen aus Sicht der Ministerin Umwelt und Budget geschont werden. Die Plastiksteuer würde Österreich 160 bis 180 Millionen Euro pro Jahr kosten, rechnete die Ministerin vor. Denn ab 2021 wird die EU von den Mitgliedstaaten eine Abgabe auf nicht recycelte Kunststoffverpackungen einheben. Dieses Geld könne anderswo sinnvoller eingesetzt werden, so Gewessler.

Gesetz wird überarbeitet

In den nächsten Wochen soll das Abfallwirtschaftsgesetz nun überarbeitet werden. Darin sollen die Mehrwegquote festgelegt und auch die Grundlage für den Einwegpfand geschaffen werden. Die geplante Herstellerabgabe auf Plastikverpackungen soll im Herbst Thema in den laufenden Budgetverhandlungen sein. Wann Pfand, Abgabe und Quote genau kommen werden, konnte die Ministerin nicht beantworten.

Derzeit fallen in Österreich jährlich rund 900.000 Tonnen Plastikabfall an. Schätzungen des Umweltbundesamts zufolge könnte der Wert im kommenden Jahr bereits auf über eine Million Tonnen steigen. Plastikverpackungen machen davon bereits jetzt knapp ein Drittel aus, jährlich werden in Österreich 45.000 Tonnen Einweg-Plastikflaschen verkauft.

Kritik und Lob

Die Reaktionen auf den Drei-Punkte-Plan fielen am Montag erwartungsgemäß unterschiedlich aus: Die Umwelt-NGOs Greenpeace und Global 2000 begrüßten in Aussendungen den Vorstoß. FPÖ-Umweltsprecher Walter Rauch sprach hingegen von einem "reinen Täuschungsmanöver", er hätte sich die Präsentation eines konkreten Fahrplans erwartet. Die Arbeiterkammer sprach von einem "Meilenstein bei der Plastikvermeidung". Der Wirtschaftsbund warnte vor einem Greißlersterben und verwies auf die guten Sammelquoten abseits der Bundeshauptstadt. (Nora Laufer, 7.9.2020)