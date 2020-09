In dieser Galerie: 11 Bilder Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo Nintendo

So wie Prinzessin Peach kann uns in dieser Shitshow von einem Jahr eigentlich nur einer helfen: Super Mario. Seit 35 Jahren kümmert er sich weniger um die adäquate Verlegung und Wartung von Rohren, sondern bietet notorischen Entführern und Weltenzerstörern die Stirn. Zum Jubiläum hat Nintendo die ersten drei großen 3D-Mario-Jump-'n'-Runs zusammengetan und für die Switch remastert: Das revolutionäre und bis dato prägende Super Mario 64, das schwarze Schaf der Familie und vielkritisierte Weirdo Super Mario Sunshine und das galaktische Abenteuer mit Drehwurm, Super Mario Galaxy.

Super Mario 3D All-Stars ist kein Remake geworden, zeigt aber die drei Super Mario-Abenteuer zum ersten Mal in hochauflösender Grafik. Im Handheld-Mode werden alle drei Teile mit 720 p ausgegeben, richtig zur Geltung kommen Sunshine und Galaxy im Dock-Mode, wo sie mit 1.080 p laufen. Schön ist auch anzusehen, dass sich in mehr als 20 Jahren Mario die Story so gut wie nicht verändert hat. Peach wird von Bowser entführt – einmal in ihrem eigenen Schloss, einmal auf einer tropischen Insel und einmal bis in die weit, weit entfernte Galaxie hinein. 120 Sterne können insgesamt gesammelt werden, indem man weltenspezifische Aufgaben löst – seien das Bossfights, Rätsellösen oder die redundante Suche nach den acht roten Münzen.

Wirklich zusätzlichen Content – bis auf einen Musikplayer, in dem über 170 Mario-Soundtracks abgespielt werden können – gibt es in der Spielesammlung allerdings nicht. Wahres Highlight des Mario-Dreiers ist eigentlich Super Mario Sunshine: Das Game ist zum ersten Mal seit dem Release 2002 für den Gamecube auf einer anderen Konsole spielbar.

Nintendo

Was ist gelungen?

Packt man drei der besten Jump 'n' Runs beziehungsweise Spiele aller Zeiten auf einen Haufen, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Für alle – vor allem die Jüngeren unter uns –, die nie in den Genuss gekommen sind, diese Klassiker zu spielen, ist das Game eine spielerische Offenbarung. Diese Mario-Games zeigen Nintendo at its best, auch wenn Leveldesign, Steuerung und vor allem die Kameraführung heutzutage etwas überholt daherkommen. Damals, ja, damals, als die Welt noch in Ordnung war, waren Wandsprünge und Flugkappen noch revolutionär. Und preislich darf man auch nichts sagen, normalerweise verlangt Nintendo selbst 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung noch immer einen Batzen Geld.

Was ist weniger gelungen?

Etwas enttäuschend ist, dass es sich um kein Remake der alten Super Mario-Games handelt. Zumindest Super Mario 64, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat und die revolutionäre 3D-Ära einläutete, in einer aufpolierten Form neu zu erleben wäre eine willkommene Überraschung gewesen – und hätte Super Mario 3D All-Stars auch die fehlende Novität verliehen.

Was die remasterten Versionen leider zutage bringen, sind die Schwächen und Krankheiten der alten Mario-Games, die sonst irgendwo im Nebel der Nostalgie versteckt geblieben wären. Mario 64 leidet zum Teil unter der Kamera, und nicht alle Level sind ein spielerisches Highlight (*hust* die Wasserwelten *hust*). Auch nicht ganz klar ist, warum man nicht Elemente der aufgepimpten DS-Version – dort konnte man zusätzlich mit Wario, Luigi und Yoshi spielen – implementiert hat. Sunshine, das aufgrund des Wasserdüsen-Elements ohnehin schon ein schweres Standing bei Fans hat, lässt einen gewisse Albträume wiedererleben: Die Kamera ist in vielen Situationen haarsträubend und arbeitet oft gegen den Spieler, das Leveldesign ist wegen des tropischen Setting eher monoton, und die Spring-Level, die man ohne Wasserdüse absolvieren muss, sind fast durch die Bank schrecklich. Bei Galaxy wurden diese Probleme zwar behoben, ein kleines Manko für Switch-Light-Besitzer ist aber, dass das Game auf Bewegungssteuerung setzt, und ohne abnehmbare Joy-Con-Controller ist das Spielerlebnis weniger intuitiv.

Nintendo

Fazit

Super Mario 3D All-Stars ist ein Must-have für alle, die diese Meisterwerke der Spielekunst noch nicht erlebt haben. Jeder einzelne Super Mario-Teil bietet großartiges Leveldesign, ist herausfordernd und macht sauviel Spaß. Befriedigungsprobleme gibt es lediglich aufgrund der Schwächen der einzelnen Teile und dadurch, dass für die Gaming-Ältesten nicht wirklich etwas Neues dabei ist. Super Mario 3D All-Stars ist ansonsten ein Dreier, wie man ihn sich in den kühnsten Träumen vorstellt. Also, äh, Gaming-mäßig natürlich. (Kevin Recher, 16.9.2020)