"Doom" bekommt ein Update. Foto: Bethesda

Doom und Doom 2 erhalten 27 Jahre nach Release ein Update, das Widescreen-Support mit sich bringt. Bereits im Jänner hat Hersteller Bethesda neue Versionen der Kult-Shooter ausgeliefert – damals kam die Unterstützung für 60 Bilder pro Sekunde. Nun hat der Entwickler nachgelegt, damit Doom und Doom 2 im 16:9-Verhältnis laufen. Die Android-Version erhielt außerdem Support für 90- beziehungsweise 120-Hz-Geräte.

"Doom" auf dem Schwangerschaftstest

Unterdessen hat Tüftler Foone Turing ein Video veröffentlicht, bei dem er Doom auf einem Schwangerschaftstest spielt. Allerdings ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass der Entwickler Bildschirm und Mikrocontroller austauschte. Im Grunde ist bei dem Spielgerät also nur das Gehäuse unangetastet. Rund um Doom hat sich schon länger eine Community gebildet, die das Spiel auf alle möglichen Arten nutzbar macht. Unter anderem läuft das Game auf einer Mikrowelle oder in Minecraft. (red, 7.9.2020)