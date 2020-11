Triff nie deine Helden. Foto: Amazon Studios via AP

Weihnachten steht vor der Tür – zumindest in der Welt der Serien. Wer den Lockdown nutzen will, um sich schon zu Beginn der Faschingszeit auf den Advent einzustimmen, der ist vermutlich schon über die Netflix-Serie "Dash & Lily" gestolpert.

Andere widmen sich lieber dem Schachspiel, zumindest als Zuseher. Das geht aktuell in "Der Damengambit" – eine Serie, die die "Taz" als "heimlichen Hit des Pandemieherbsts" bezeichnet.

Wem der Sinn nach mehr Action steht, der wird wohl bei "The Boys" fündig. Hier geht es darum, wie eine Welt aussehen würde, in der es zwar Superhelden gibt, diese aber moralisch verdorben und korrupt sind. Und wer einmal etwas anderes backen will als Bananenbrot, der findet Inspiration und Zerstreuung in einer der zahlreichen Koch- und Backsendungen, die es zu sehen gibt.



