In der LCS konnte hingegen TSM überraschend die Krone an sich reißen

G2 kürte sich wieder einmal zum Gewinner der LEC. Nun muss sich das Team bei den Worlds 2020 beweisen. Foto: Riot Games

Mehr als eine Million Zuschauer schalteten beim Finale der höchste europäischen League of Legends-Spielklasse LEC ein. Als Gewinner zwischen dem Duell zwischen FNC und G2 ging wieder einmal G2 als Sieger hervor. Beim Best-Of-Five ging das Berliner Team rund um Starspieler "Caps" als klarer Sieger mit einem 3:0 hervor. Wirklich gefährlich wurde FNC nur in der ersten der drei Auseinandersetzungen.

Kaza LoL LCS Highlights

TSM reißt Krone an sich

Spannender ging es hingegen in der LCS zu. Die höchste US-Spielklasse rund um League of Legends hat mit TSM einen überraschenden Sieger hervorgebracht. Die Serie zwischen TSM und FlyQuest wurde erst in der finalen Partie entschieden. Kurzzeitig musste die Auseinandersetzung pausiert werden, weil bei einem Spieler der Strom ausfiel. Erst nach rund einer Stunde konnte das Finale fortgesetzt werden.

Kaza LoL LCS Highlights

Weltmeisterschaft Ende September

Nun steht für die professionellen LoL-Teams eine größere Pause bevor. Erst am 25. September geht es mit dem Spielbetrieb weiter, dann steht aber die Weltmeisterschaft am Programm, die heuer in China ausgetragen wird. FlyQuest, TSM und Team Liquid sind für die USA dabei. Für Europa treten G2, FNC, Rogue und die MAD Lions an. (dk, 7.9.2020)