In Israel gab es einen neuen Rekordwert bei den frisch Infizierten. ÖBB-Chef Matthä will Fahrgäste mit "Schnäppchen" zurückholen. Die Corona-Updates des Tages im Überblick

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Corona-Neuinfektionen in der Wiener Uno-City reißen nicht ab: Nun wurden sieben neue Covid-19-Fälle registriert, meldeten die Uno-Organisationen am Montagabend in einer Mitteilung. Foto: APA/HANS PUNZ Die Mund-Nasenschutz-Maske. Sie dürfte wohl das Symbol des Jahres 2020 werden. Foto: APA/BARBARA GINDL

Das Wichtigste im Überblick

In der Wiener UNO-City reißen die Neuinfektionen nicht ab. Nun wurden sieben neue Covid-Fälle registriert.

ÖBB-Chef Matthä will mit "günstigen Preisen und besseren Mobilitätsangeboten" Fahrgäste auf die Schienen zurückholen.

In speziellen Situationen kann es zu einer Maskenpflicht in Schulen auch während des Unterrichts kommen.

Mit fast 4.000 Neuinfektionen hat Israel einen neuen Rekordwert erreicht.

Der Rekordeinbruch bei Japans Wirtschaft entwickelt sich stärker als erwartet. Im zweiten Quartal sank das BIP um fast 30 Prozent.



Sieben neue Fälle bei Wiener UNO-Organisationen

Wien – In der Wiener Uno-City wird man dem Coronavirus nicht Herr. Nun wurden sieben neue Covid-19-Fälle registriert, meldeten die Uno-Organisationen am Montagabend in einer Mitteilung. Sechs davon seien Mitarbeiter der Atomenergieagentur (IAEA/IAEO), eine Person arbeite im Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UnoDC).



Damit ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen in der Uno-City insgesamt auf 32 gestiegen, davon seien 24 bereits wieder genesen. Außerhalb Wiens seien weitere fünf Mitarbeiter der in Wien ansässigen Uno-Organisationen betroffen.

ÖBB-Chef Matthä will Fahrgäste zurückholen

Derzeit fahren nur rund die Hälfte der üblichen Passagiere Zug – folglich erwartet ÖBB-Chef Andrä Matthä heuer einen Umsatzverlust von 800 Mio. Euro auf die Staatsbahn zukommen. Kunden will er mit günstigen Preisen und besseren Mobilitätsangeboten für die letzte Meile zurückgewinnen, geht aus einem Interview mit der Zeitung "Kurier" (Dienstag) hervor. Es geht laut dem Manager um Scooter, Fahrräder, Sharing-Autos – alles soll man via App buchen können, um vom Zielbahnhof ans endgültige Ziel zu gelangen.

Der Umsatzeinbruch erklärt sich auch aus einem massiv gesunkenen Güterverkehrsaufkommen wegen der Coronakrise. Der trifft die Cargotochter der Staatsbahn RCA. 2019 erzielten die ÖBB einen Umsatz von 4,405 Millliarden Euro.

Befristet ist auch Maskenpflicht im Unterricht möglich

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat zwar wiederholt eine Maskenpflicht während des Unterrichts ausgeschlossen. In speziellen Situationen können die Bildungsdirektionen allerdings für einzelne Schulen eine generelle Maskenpflicht im ganzen Schulgebäude und über den gesamten Schultag anordnen. Die in der Covid-19-Schulverordnung fixierte Maßnahme ist auf maximal zehn Tage begrenzt.

Vorgesehen ist sie etwa, wenn es an einer Schule konkrete Verdachtsfälle unter Schülern gibt und noch auf das Testergebnis gewartet wird, oder wenn Schüler Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen oder bestätigten Fällen hatten.

Rekordwert in Israel

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen Höchstwert erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, am Vortag seien 3.392 neue Fälle registriert worden. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Rekord stammte vom 2. September mit 3.173 Corona-Fällen. Mit 463 Fällen ist auch die Zahl der Schwerkranken so hoch wie nie zuvor.

Massiver Wirtschaftseinbruch in Japan

Japans Wirtschaft muss einen Rekordeinbruch hinnehmen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal dieses Jahres stärker als erwartet gesunken. Von April bis Juni schrumpfte die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt auf Jahresbasis um 28,1 Prozent, wie Regierungsdaten am Dienstag zeigten. Der vorläufige Wert lag bei 27,8 Prozent.

Die weltweiten Corona-Infektionen im Überblick

(red, APA, 8.9.2020)