Testen Sie Ihr Wissen in diesem Zahlenquiz!

Die Primzahl ist mehr als nur ein Omen für Unglück. In der Musik, im Sport und in der Geschichte nimmt die Zahl wichtige Positionen ein. Wissen Sie, welche? Testen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen.



Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Sebastian Küppers, ÖQV, 13.9.2020)