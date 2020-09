Eltern freuen sich riesig, sobald das Kind das erste Wort von sich gibt. Zuerst noch recht unverständlich, versuchen die kleinen Rabauken mit Ein-Wort-Sätzen ihre Wünsche und Bedürfnisse zu artikulieren, und mit der Zeit wird das Gesagte immer komplexer und auch verständlicher. Bis dorthin ist es ein oft sehr langer, aber auch lustiger Weg, denn die deutsche Sprache besteht nicht unbedingt nur aus simplen, einfachen Wörtern, die leicht über die kindlichen Lippen kommen.

Mit welchen Kinderwörtern hat Ihr Kind Sie zum Lachen gebracht? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/stockplanets

Und so entstehen herzige kindliche Wörter, die schön langsam in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen und zu Familienwörtern werden. So will das Kind zum Beispiel zum Geburtstag zahlreiche bunte Umbumbums (Luftballons) haben und zum Frühstück ein Mallamallabrot (Marmeladebrot). Für Außenstehende unverständlich, für Eltern und Geschwister ganz logisch. Und manche Wortkreationen beschreiben den Gegenstand oft viel besser, wie dieser Tweet zeigt:

Manche Eltern schreiben die Wortkreationen ihrer Kinder auf:

Und Geschwister können sich vielleicht auch noch an so einige Wortschöpfungen jüngerer Familienmitglieder erinnern:

Welche Wörter haben Ihre Kinder kreiert?

Haben Sie die Wörter aufgeschrieben oder wurden sie ohnehin zu Familienwörtern? Erzählen Sie im Forum von den süßen Wortkreationen! (wohl, 9.9.2020)