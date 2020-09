Sonic ist bald 30 Jahre jung und noch immer ein Pfitschipfeil. Foto: Paramount

Sonic feiert im nächsten Jahr seinen 30. Geburtstag. Das Jubiläum des blauen Igels will Sega ordentlich zelebrieren. So wurde ein Sujet an Investoren geschickt, in dem die Rede davon ist, dass man neue Games, Events, größere Ankündigungen und ein Lizenzierungsprogramm rund um Sonic plane.

Foto: Sega

Ein Igel als Kassenschlager

In der Anzeige wird auch auf den Film eingegangen, der heuer erschienen ist. Dieser hat bis dato 300 Millionen Dollar eingespielt. Mehr als 920 Millionen Spiele rund um den Igel wurden ferner verkauft. Laut Sega ist Sonic auch ein Kassenschlager: Das Franchise soll bereits mehr als sechs Milliarden Dollar eingebracht haben.

Paramount Pictures

Rivale Mario feiert ebenso

Welche Spiele Sega für 2021 vorgesehen hat, ist offen. Nintendo zelebriert unterdessen den Geburtstag von Kult-Installateur Mario mit einer kurzzeitig verfügbaren Kollektion vergangener Spiele. Möglicherweise sieht Sega eine ähnliche Neuauflage vor. (red, 8.9.2020)