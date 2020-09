Brüssel – Ein Verstoß gegen Corona-Regeln mit schwerwiegenden Folgen: Er kostete den den ehemaligen EU-Handelskommissar Phil Hogan sein Amt und Irland das Ressort. Hogans Nachfolger steht nun fest. Der frühere lettische Ministerpräsident Valdis Dombrovskis übernimmt in der EU-Kommission das Ressort Handel. Dies gab EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel bekannt.

Neues irischen Kommissionsmitglied wird Mairead McGuinness. Sie war bisher Vizepräsidentin des Europaparlaments und soll die Zuständigkeit für Finanzmarktpolitik bekommen und sich damit auch um die Börsenäquivalenz kümmern. Sie gehört zu den erfahreneren EU-Parlamentariern. Ihr Wahlkreis liegt direkt an der nordirischen Grenze.

Dinnerparty im Golfclub

Hogan war Ende August wegen Missachtung von Corona-Regeln zurückgetreten. Er hatte bei einem Heimatbesuch in Irland aus Sicht der irischen Regierung mehrere Pandemie-Auflagen verletzt, darunter Quarantänepflichten und Bewegungseinschränkungen. Die Affäre begann mit einem Dinner in einem Golfclub, an dem etwa 80 Personen teilgenommen hatten. Das obwohl in Irland kurz zuvor die Höchstgrenze für Treffen in geschlossenen Räumen auf maximal sechs Personen reduziert wurde. Der sogenannte Golfgate-Skandal hat in Irland einige Politiker das Amt gekostet.

Mit rund 80 anderen Gästen dinierte der ehemalige Handelskommissar Phil Hogan in einem Golfclub. Ein klarer Schlag ins Aus. Foto: REUTERS/Yves Herman

Es sei immer deutlicher geworden, dass die Kontroverse um seinen jüngsten Besuch in Irland von seiner Arbeit als EU-Handelskommissar ablenke und seine Arbeit in den kommenden Schlüsselmonaten untergraben würde, begründete Hogan seine Entscheidung. Zuvor hatte sich die irische Regierung von ihm distanziert und ihm vorgeworfen, klar gegen Pandemie-Auflagen verstoßen zu haben.

Schlüsselressort Handel

Seit Hogans Rücktritt hatte Dombrovskis das Amt des Handelskommissars interimistisch inne. Es war demnach keine ganz große Überraschung, dass er es nun behält. Dombrovskis gilt zudem als der prominenteste Kommissar, den von der Leyen in ihrem Team der Europäischen Volkspartei (EVP) hat.

Der Lette Valdis Dombrovskis übernimmt das Handelsressort in der Kommission und wird sich künftig mit den schwierigen Handelsbeziehungen zwischen der EU, China und den USA befassen. Foto: EPA/Francisco Seco

Handel ist in der EU-Kommission eines der Schlüsselressorts. Dombrovskis wird maßgeblich an den Verhandlungen über ein Handelsabkommen der EU mit Großbritannien beteiligt sein. Zudem wird er sich mit den Spannungen in den Handelsbeziehungen der EU mit den USA und China auseinandersetzen müssen. (red, APA, 8.9.2020)