In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Berühmtes Bild aus dem Ibiza-Video. Foto: APA/SPIEGEL/SÜDDEUTSCHE ZEITUNG/HARALD SCHNEIDER

Wien – Lange haben die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses auf das Ibiza-Video warten müssen. Am Dienstag war es so weit: Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat das Video dem Ausschuss übermittelt. Das teilten Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper und ihr SPÖ-Pendant Jan Krainer via Twitter mit. Die Parlamentsdirektion bestätigte das Eintreffen des Videos auf APA-Anfrage.

Derzeit werde das Material gesichtet, daher könne bis dato nichts über den Umfang gesagt werden, also etwa, ob das Video vollständig ist oder ob Teile fehlen, so die Parlamentsdirektion. Nach der Sichtung soll zudem die Klassifizierung festgelegt werden.

Kritik an Timing

Krisper und Krainer übten Kritik am Timing der Video-Übermittlung – nämlich ausgerechnet einen Tag vor der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im U-Ausschuss. "Das ist ganz sicher reiner Zufall", sagte Krainer ironisch. Auch für Krisper ist das Timing "besonders auffällig" und "absurd".

Am Dienstagnachmittag sollen die Fraktionen die Möglichkeit erhalten, sich das Bildmaterial anzuschauen, wie Krisper bestätigte. Sie werde allerdings "nicht hineilen", zeigte sie sich wenig optimistisch, dass das Video dieses Mal vollständig vorliege. Laut ersten Informationen von Krainer enthalte das Video an gewissen Stellen keinen Ton, das Transkript sei geschwärzt, sagte er. Trotzdem werde er sich das übermittelte Material bald anschauen, kündigte er an.

"Affentanz" geht weiter

Der Kampf, das ganze Video zu erhalten, gehe jedenfalls weiter, sagte Krainer und bezeichnete das Ringen darum als "Affentanz". Krisper hofft weiterhin auf ein Einlenken der zuständigen Minister, nämlich Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) oder Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Zuletzt wurde der Ball in der Frage der Verantwortlichkeit zwischen den beiden Ministerien hin- und hergespielt.

Auch wenn das Timing der Video-Übermittlung für Sobotka "äußerst opportun" sei, werde das laut Krisper keine Auswirkungen auf die Befragung des Vorsitzenden am Mittwoch haben, kündigte die Neos-Fraktionsführerin an. Es bewirke einzig, dass sich die Berichterstattung im Vorfeld wieder nur um das Video drehe, kritisierte sie.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich am Rande einer Pressekonferenz zwar erfreut über die Lieferung des Videos: "Super, dass jetzt einmal etwas da ist." Freilich befürchtet auch sie, dass es nicht vollständig sei. In diesem Fall werde man selbstverständlich weiter darauf pochen, das gesamte Material zu bekommen. Die Exekutive sei verpflichtet, alles zu liefern, was der Untersuchungsausschuss anfordert.

Rückblick

Im Mai 2019 hatten "Süddeutsche Zeitung" und "Spiegel" erstmals Teile des Ibiza-Videos veröffentlicht, das gezeigte Geschehen führte zum Ende der damaligen türkis-blauen Koalition. Seither arbeiteten Ermittler fieberhaft daran, das gesamte Material zu beschaffen. Ende April gelang dies schließlich der Sonderkomission Tape, landläufig als Soko Ibiza bekannt. Seither forderten die Mitglieder des Untersuchungsausschusses die Übermittlung dieses Beweismaterials. (APA, red, 8.9.2020)