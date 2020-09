PS Vita in Abbildung zur nächsten Konsolengeneration zu sehen – mehrere Gründe möglich

Die PS Vita ist seit 2019 offiziell Geschichte und tauchte nun in einem Patent zur PS5 auf. Foto: Zsolt Wilhelm/DER STANDARD

Sony dürfte nach dem Misserfolg mit der Playstation Vita Handhelds nicht komplett aufgegeben haben. So reichte der japanische Konzern ein Patent ein, in dem die Rede davon ist, dass man die PS5 mit einem mobilen Spielgerät verbinden kann. So sind auf einer zum Patent zugehörigen Abbildung mehrere Geräte zu sehen, die sich mit der Konsole verbinden lassen – unter anderem auch eine PS Vita.

Foto: Sony

Mehrere Gründe möglich

Bei der aktuellen Konsolengeneration ist es im Rahmen von Remote-Play bereits möglich, dass man PS4-Spiele auf dem Handheld nutzt. Da Sony die Vita nicht mehr verkauft, ist es wohl eher unwahrscheinlich, dass der Hersteller Support für Streaming von der PS5 auf das Handheld mit sich bringt. Wahrscheinlicher ist dann doch eher eine neue Version beziehungsweise die Möglichkeit, dass man PS4-Titel mit der PS5 auf der Vita nutzt. (red, 8.9.2020)