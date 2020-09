Die zeitlich begrenzt verfügbare Kollektion "Super Mario 3D All-Stars" ist jetzt schon ein Bestseller. Foto: Nintendo

Mit zeitlich begrenzt verfügbarer Software hat Nintendo einen gewagten Schritt gesetzt. Der japanische Hersteller verkauft die Spielesammlung Super Mario 3D All-Stars nur bis März 2021. Damit wird der 35. Geburtstag des Kult-Installateurs zelebriert. Die künstliche Verknappung hat nun dazu geführt, dass das Spiel ein absoluter Kassenschlager wurde und auf den Verkaufsportalen bereits zu Fantasiepreisen angeboten wird.

Die Kollektion ist vielerorts bereits bei den meistverkauften Produkten aufgetaucht. Bei Amazon USA ist die Sammlung bereits vor The Last Of Us 2, Mario Kart Deluxe 8 oder der Nintendo Switch selbst zu finden – auf das gesamte Jahr gesehen. Auch bei Amazon Deutschland ist das Game um 59,99 Euro bereits das meistverkaufte Spiel. Erscheinen wird der Titel am 18. September.

Obwohl die physische und auch digitale Version noch gar nicht ausgeliefert wurde, wird die Kollektion bereits auf eBay und Co angeboten. Dort werden für die Vorbestellung zwischen 60 und 220 verlangt. Manche Scherzbolde gehen sogar soweit, dass sie für die Sammlung 1.000 Euro wollen. Zum Release wird es also wohl auch einen Sturm auf den stationären Handel geben. (red, 8.9.2020)