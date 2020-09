Petra Höfinger: Von den Wiener Lokalbahnen in die Bundestheater. Foto: WLB

Die Bundestheater-Holding GmbH teilt mit, dass nach Durchführung des Ausschreibungsverfahrens und nach Anhörung des Geschäftsführers der Bundestheater-Holding sowie des Aufsichtsrates der ART for ART Theaterservice GmbH Frau Petra Höfinger, MBA zur kaufmännischen Alleingeschäftsführerin der ART for ART Theaterservice GmbH bestellt wird. Petra Höfinger, zuletzt als Prokuristin an der Spitze der Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH, ist derzeit in leitender Funktion bei der Kardex Austria GmbH tätig. Die börsennotierte Schweizer Kardex-Gruppe zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Intralogistik-Lösungen (Lagerautomatisierung) bei Industriekunden.

Die Bestellung von Frau Höfinger auf fünf Jahre erfolgt durch Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gemäß den Bestimmungen des Bundestheaterorganisationsgesetzes.

Gutes Gespür für Prioritäten

Die 51-jährige Höfinger wird mit Wirksamkeit ab Mitte Oktober 2020 ihre Funktion übernehmen. "Ich freue mich, dass wir mit Petra Höfinger eine erfahrene Managerin gefunden haben, die ART for ART maßgeblich weiterentwickeln wird. Neben der Führungskompetenz haben ihr gutes Gespür für das Setzen von Prioritäten und vor allem ihre Hands-on-Mentalität beeindruckt. Ich bin überzeugt, dass Petra Höfinger gemeinsam mit ihrem Team die international anerkannte Theaterservicegesellschaft gut in die Zukunft führen wird", so Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer.

"Ich freue mich darauf, meine Führungs- und Managementerfahrung für die ART for ART und die Österreichischen Bundestheater einzusetzen und stelle mich mit großer Vorfreude meiner neuen Herausforderung. Mein vorrangiges Ziel sehe ich darin, durch solide Angebotsplanung konstant hochwertige, kalkulierbare Leistungen für die Bühnen zu erbringen. Die Weiterentwicklung der Werkstättenbetriebe, wo reibungslose Organisation, Kostenwahrheit und die Einbeziehung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Fundament bilden, zählen zu meinen Kernkompetenzen als Managerin", so Petra Höfinger zu ihrer Bestellung.

Vertriebsnahe Geschäftsführungspositionen

Petra Höfinger absolvierte die Handelsakademie und schloss berufsbegleitend ein Master-Studium für Wirtschafts- und Managementwissenschaften an der Donau Universität Krems Abteilung ab. Sie hatte mehrere vertriebsnahe Geschäftsführungs- und Managementpositionen in in- und ausländischen Konzernunternehmen mit Schwerpunkt Dienstleistung, Mobilität und Logistik inne. U.a. war sie Geschäftsführerin und Betriebsleiterin der Koch Busverkehr GmbH, Regionalmanagerin der ÖBB Postbus GmbH für Wien, NÖ und Burgenland, Kaufmännische Geschäftsführerin der Haas Profile GmbH und Haas profile s.r.o. Znaim, Geschäftsführerin der österreichischen Tochtergesellschaft Solaris Austria GmbH Salzburg und zuletzt Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung der Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH mit dem Verantwortungsbereich Finanzen und Controlling. Derzeit ist sie in leitender Funktion bei der Kardex Austria GmbH für den Bereich Life-Cycle-Management verantwortlich. (APA, 8. 9. 2020)