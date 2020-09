Etwa ein Viertel der Österreicher hat selbst einen Migrationshintergrund. In der Bundeshauptstadt Wien, wie hier in Favoriten, sind es besonders viele. Foto: Christian Fischer

Wie gut funktioniert die Integration in Österreich? Dem geht schon seit zehn Jahren der Integrationsbericht nach, der einmal im Jahr von einem Expertenrat erstellt wird. Am Dienstag hat die Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab den Bericht präsentiert. Wie er ausfällt und wieso er auch in den Wien-Wahlkampf hineinspielen könnte, erklärt András Szigetvari vom STANDARD. (red, 8.9.2020)

