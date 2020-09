Denn auch wenn da an diesem Wochenende etwas mehr als 2.000 Menschen an einem der insgesamt vier Bewerbe teilnahmen, wenn es natürlich Siegertreppchen, SiegerInnenlisten, Pokale, Medaillen und auch StaatsmeisterInnentitel (im Bild: meine Vereinskollegin Jacqueline Kallina) gibt, tritt man hier und überall sonst gegen einen Gegner, eine Gegnerin, an: sich selbst.

Die anderen AthletInnen? Wetter? Strecke? Umfeld? Technischer Klimbim? Pannen und Imponderabilien? Ja eh. Aber vor allem ist da der eigene Kopf. Die Abfolge von "I want. I can. I will". Und das Erlebnis, dass das mehr als ein abgelutschter Sager ist, wenn im Kopf irgendwer oder irgendwas den Schalter umlegt.