Seit dieser Woche sind sie in ganz Österreich wieder auf den Straßen zu sehen – die kleinen und größeren Kinder mit den Schulranzen auf dem Rücken. 27 Prozent der Kinder machen sich zu Fuß auf den Weg in ihre Schule, sechs Prozent nehmen das Fahrrad, 21 Prozent werden von den Eltern mit dem Auto dorthin gebracht, und 46 Prozent legen den Weg mit den Öffis zurück, so das Ergebnis einer Erhebung des Verkehrsministeriums. Aber nicht alle Wege sind ungefährlich und für Kinder gut geeignet, wie Karl Fluch am Beispiel einer Schule im 2. Wiener Bezirk berichtet. Nicht gut durchdachte Straßenquerungen, unübersichtliche Kreuzungen, viel Verkehr und keine Schutzwege machen den Schulweg für viele Kinder zu einem gefährlichen Hürdenlauf.

Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule: Wie müssen sichere Schulwege gestaltet sein? Foto: APA/dpa/Patrick Pleul

Schulweg üben und Gefahren aufzeigen

Die Taferlklassler üben mit ihren Eltern schon vor Beginn der Schule den Schulweg. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn was viele Erwachsene übersehen, ist, dass Kinder so manche Verkehrssituationen noch nicht gut einschätzen können. So ist zum Beispiel das Gesichtsfeld bei Kindern noch kleiner als bei Erwachsenen, sie verfügen erst mit acht Jahren über einen zuverlässigen Gehörsinn, ab zwölf können sie abstrakt denken und somit erlerntes Verhalten auf eine reale Verkehrssituation übertragen – und mit 14 Jahren ist erst die Reaktionsgeschwindigkeit voll ausgebildet, so die Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer.

Viele Kinder werden mit dem Auto zum Schulgebäude gebracht, was wiederum zu Staus, unübersichtlichen und zum Teil gefährlichen Verkehrssituationen führt. Aus diesem Grund werden immer mehr sogenannte Schulstraßen getestet und eingeführt. Aber auch ungeregelte Kreuzungen, viel Verkehrsaufkommen und schmale oder nicht vorhandene Gehsteige machen den Weg zur Schule für Kinder mitunter gefährlich.

Wie ist der Schulweg Ihres Kindes?

Wie kommt Ihr Kind hauptsächlich zur Schule? Bewältigt es den Schulweg allein? Ab welchem Alter war das möglich? Haben Sie den Schulweg geübt? Gibt es bei der Schule Ihres Kindes eine Schulstraße? Welche Maßnahmen würden den Schulweg Ihres Kindes sicherer machen? (wohl, 15.9.2020)