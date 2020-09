Steam ist das Maß der Dinge, wenn es um PC-Gaming geht. Die Plattform weist laut eigenen Angaben eine Milliarde Accounts und 90 Millionen aktive User auf, die sich mindestens einmal im Monat einloggen. Möchte man also ein PC-Spiel an den Mann bringen, kommt man an Steam nicht vorbei – außer man wird von Epic Games angefüttert.

Die Valve-Plattform ist auch ein sozialer Treffpunkt, an dem sich Nutzer gemeinsam zum Spielen verabreden. Steam Charts sammelt einige Statistiken zu dem Portal – unter anderem auch, wann und bei welchem Game die meisten Nutzer gleichzeitig dabei waren. Die Top Ten bringen durchaus einige Überraschungen.