Kenneth M. Christensen und Natalie Madueño ermitteln in "Darkness – Schatten der Vergangenheit" – ab Donnerstag auf Arte. Foto: Arte

Berlin/Wien – Als die 17-jährige Julie mitten im Winter verschwindet, halten sie für tot. Doch Polizist Jan Michelsen (Kenneth M. Christensen) gibt nicht auf – und erkennt ein Muster. Dies ist der Ausgangspunkt für die dänische Krimiserie "Darkness – Schatten der Vergangenheit", die ab Donnerstag (21.45 Uhr) bei Arte zu sehen ist. In der Mediathek ist sie bereits seit längerer Zeit zur Gänze abrufbar ist – und bleibt das noch bis 10. Oktober, wie Arte auf STANDARD-Anfrage mitteilte.

Die achtteilige Serie ist dabei nichts für Zartbesaitete: Ein soziopathischer Serientäter, der junge Mädchen im Keller gefangen hält und über Monate missbraucht. Dabei ist der Achtteiler, den Arte an drei Donnerstagen ausstrahlt, auf den ersten Blick sehr konventionell erzählt. Was bemerkenswert an "Darkness" ist: wie früh der Täter schon ins Visier der Ermittler gerät. Die große Kunst des Drehbuchs ist es fortan, über ein gutes halbes Dutzend Episoden die Spannung am Laufen zu halten und die Jagd hinauszuzögern. (APA, dpa, red, 8.9.2020)