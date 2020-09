HD Austria hatte technische Probleme und konnte auch keine ORF-Programme mehr senden. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Der Satellitenfernsehanbieter HD Austria hatte von Montagabend bis Dienstagnachmittag mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Alle ORF-Sender sowie ATV, Puls 4 und Servus TV konnten bis Dienstag am Nachmittag nicht empfangen werden. Der Ausfall fiel am Montag ausgerechnet mit der Übertragung des Fußballmatches Österreich gegen Rumänien zusammen. Laut Anfrage im HD Austria-Chat wurden die technischen Probleme in der Zwischenzeit behoben. Die österreichischen Sender funktionieren über Satellit wieder, hieß es.

Die Pressestelle von HD Austria war am Dienstag vorerst nicht erreichbar. Allerdings bestätigte man den Ausfall am auf Twitter. Auch vonseiten des ORF hieß es, man wisse von dem Problem bei den eigenen Sendern sowie ATV und Servus TV. "Die technische Störung liegt nicht im Bereich des ORF", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. Der Empfang über ORF DIGITAL sei davon nicht betroffen.

Entschlüsselung

Konkret dürften die Probleme bei HD Austria die Entschlüsselung der betroffenen Sender via CI-Modul betreffen. Wie viele Kunden genau betroffen waren, war vorerst nicht klar. Der Anbieter schreibt auf seiner Homepage von mehr als 160.000 Österreichern, die HD Austria nutzen. Auf diversen Websites zur Meldung von Störungen trafen Tausende Meldungen ein. Auch in sozialen Netzwerken wie Twitter entluden etliche User ihren Frust.

Die HD Austria Pakte kosten zwischen 9,99 und 19,99 Euro pro Monat und beinhalten je nach Paket bis zu 80 Sende in HD und Ultra HD. Sie können mit integrierter SAT-Karte, ORF-Karte oder über Sky empfangen werden. (APA, red, 8.9.2020)