Foto: Petra Eder/Lukas Friesenbichler

Ein Minimum an Komfort bietet diese Halterung, die es im Achterpack zu kaufen gibt. Schön ist sie nicht, und beim Öffnen des Sackerls umweht die Plastikteile ein unangenehmer Geruch. Das Mobiltelefon wird fixiert, das ist alles. Schon leichtes Verschieben lässt das Handy umkippen, der E-Reader mit Schutzhülle steht viel zu steil in der Kerbe. Für schusselige Viel-Verlierer.

SourceTon Universal-Handyhalterung, 8 Stk. € 11,99 bei Amazon

Robust

Foto: Petra Eder/Lukas Friesenbichler

Fürs Mitnehmen ist der Halter nicht gedacht. Nach dem Zusammenbau (Imbusschlüssel beigelegt) überzeugt er auf dem Tisch durch Robustheit. Das schwere Fußteil verhindert Kippen, die in der Neigung verstellbare Halterung auf der Stange ist mit Silikon beschichtet: Selbst das Tablet rutscht damit beim Einstellen der vorteilhaftesten Position für die Videokonferenz nicht weg.

Ugreen Handyhalter, € 11,99 bei Amazon

Klammernd

"Thumbs up" nennt sich diese Fixierung von Xlayer. Bei der Verwendung für Videocalls am Handy gibt’s eher "Thumbs down", denn die dicken Fingerspitzen verdecken einen Teil des Touchscreens. Besser geht das mit einem Tablet, das sogar senkrecht relativ gut steht und dessen Neigung man – wie auch beim Handy – durch Verschieben der Fingerpositionen verändern kann.

X-Layer, Thumbs Up, € 6,95 bei Quelle

Flexibel

Foto: Petra Eder/Lukas Friesenbichler

Dieses kleine Teil (in vielen unterschiedlichen Designs erhältlich), ist das flexibelste unter den Testkandidaten. Es lässt sich flach zusammengelegt im Börsel transportieren, mit aufgestellten Halterungen (Kunststoff-ummanteltes Metall) hält es von Handy bis E-Reader alles in gewünschter Neigung. Selbst ein 10,5-Zoll-Tablet kann notfalls waagrecht fixiert werden. Mobiler Testsieger.

Flexistand, Red Tartan, € 8,99 bei Thalia

(Petra Eder, RONDO, 3.11.2020)