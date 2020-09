Süße Sicherung

Foto: Hersteller

Der Pawlow’sche Hund hätte seine Freude an dieser Keksdose von Alessi (€ 105). Öffnet man den Deckel, bimmelt eine darin versteckte Glocke. Diese dient aber, anders als im Experiment des russischen Mediziners Iwan Petrowitsch Pawlow, nicht der klassischen Konditionierung. Vielmehr warnt ihr Klang vor Dieben, die sich an den Süßigkeiten vergreifen. Die Dose aus Glas mit Edelstahldeckel fasst 300 cl, misst 19 cm im Durchmesser und 15 cm in der Höhe. Kreiert wurde sie von Marcel Wanders. Ob sich der Stardesigner dazu von hauseigenen Keksdieben inspirieren ließ, ist nicht bekannt. (Michael Steingruber)

www.alessi.com





Ohrengläser

Foto: Hersteller

Ständig weiße Knöpfchen aus Cupertino im Ohr zu tragen mag so manchem hip erscheinen. Andere bevorzugen dezentere Beschallung. Mit der Brille Levia Black (Damenmodell) vom Grazer Start-up Fauna (ab € 199) trägt man eine fast unsichtbare, aber praktischere Audio-Anbindung im Gesicht. In den Bügeln dieser Brille, die es als Sehhilfe oder als Sonnenschutz gibt, stecken zwei High-Tech-Mini-Lautsprecher. Über Bluetooth kann der Träger Musik oder dem Gesprächspartner am Smartphone lauschen. Das Umfeld hört nichts davon, aufgeladen wird die Brille im inkludierten Etui. (Sascha Aumüller)

wearfauna.com/#products





Jubel-Stöpsel

Foto: Hersteller

Der deutsche Hersteller Sennheiser begeht das 75-Jahr-Jubiläum mit einer limitierten Sonderedition. Die ganz in Schwarz gehaltenen Kopfhörer der Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition (UVP 299) tragen anlässlich des Geburtstags – so wie die Transportbox – das ursprüngliche Sennheiser-Firmenlogo. Ausgestattet sind sie mit individuell adaptierbaren Bedienelementen und Active-Noise- Cancellation-Funktion. Der Akku hält laut Herstellerangaben bis zu sieben Stunden, mittels Box kann die Laufzeit auf bis zu 28 Stunden verlängert werden. (Petra Eder)

www.sennheiser.com





Coole Box

Foto: Hersteller

Im Vergleich zum Kühlschrank sorgte das Schicksal in Sachen Telefonzelle schon vor längerem für deren weitgehenden Garaus. Für anglophile Nostalgiker gibt’s nun ein Kühlmöbel, das die Firma Liebherr anlässlich des 60. Todestags des Telefonbox-Designers Sir Giles Gilbert Scott auf den Markt brachte. Dieser Mann gewann 1924 einen Design-Wettbewerb der englischen Postbehörde. Noch bis Ende des Monats kann man die Kühlschrank-Telefonbox (€ 799) im Retrolook erwerben, die sich per Computer oder mobile Endgeräte steuern lässt. (Michael Hausenblas)

home.liebherr.com





Retro-Welle

Foto: Hersteller

Im Dezember 1945 hatte Max Grundig die Idee, einen Rundfunkbaukasten für Bastler herzustellen. Da er offiziell als Spielzeug deklariert wurde, konnten sich Privatpersonen damit ein Radiogerät anschaffen, was sonst nur per Bezugsschein möglich war. Anlässlich seines 75. Geburtstags wird nun das Heinzelmann Radio von Grundig (€ 329) auf 5000 Stück limitiert neu aufgelegt. Hinter dem Retro-Design aus Walnuss-Echtholz verbirgt sich moderne Technik. Neben Radioempfang via FM, DAB+ und Internet verfügt das Gerät über Bluetooth, Spotify Connect und mehr. (Michael Steingruber)

