Durch die Maske gedämpft das Aroma der heimischen Schulstiegenhäuser erschnuppern: Jedem Schulanfang wohnt ein Zauber inne! Foto: APA/Roland Schlager

Nicht die heimtückischste Pandemie der Welt kann unseren ABC-Schützen die Lust am Schulanfang rauben. Und so sieht man dieser Tage viele Kinder mit stoffverpackter Nase, wie sie – häufig zum ersten Mal – in ihre Schulgebäude hineinschnuppern. Sie verkosten dabei gedämpft das unnachahmliche Aroma, das sich zu gleichen Teilen aus Bodenwachs, Küchendunst, Fuß- und Prüfungsangstschweiß zusammensetzt.

In den ersten Jahren der Reformära Bruno Kreisky wuchs erst allmählich das Bewusstsein von der Macht, die jeder Mensch durch Bildungsfleiß erwirbt. Als kleiner, dicker Babyboomer mit platten Füßen geriet ich rasch in die Fänge des Schularztes, der nach Gebrauch des Stethoskops bei mir einen irreparablen Herzfehler feststellte. Meine Mutter, ohnehin ob meiner weichen Natur in tiefer Sorge, geriet ihrerseits an den Rand eines Infarkts.

Der eigene Hausarzt, im Anschluss konsultiert, gab sofort Entwarnung. Den Schularzt bezeichnete er als "bezirksweit bekannten Versager", der sein ohnehin gering ausgeprägtes diagnostisches Geschick durch den haltlosen Gebrauch geistiger Getränke zusätzlich ramponiert hätte. Tatsächlich roch dieser missratene Nachfahre Professor Sauerbruchs so, als wäre ihm bereits früh am Morgen an einer gründlichen Desinfektion von Mund und Rachen gelegen gewesen.

Etliche Zerreißproben

Mein offenbar leicht in Raserei zu versetzendes Herz klopfte während der ersten Tage und Wochen in der Volksschule nicht weniger wild. Unsere Klassengemeinschaft, von bürgerlichen Sprössen beiderlei Geschlechts gebildet, wurde durch Beigabe von einigen "Heimkindern" etlichen Zerreißproben unterworfen. Erst viele Jahre später ging mir auf, wie essenziell notwendig die Integration dieser grob vernachlässigten Geschöpfe war. Damals staunte ich, mit welcher Akribie sich die Heim-Buben für Mädchen interessierten.

Sie zupften an ihnen herum, torkelten Unflat spuckend von einem Tadel zum nächsten und wurden häufig der Klasse verwiesen. Mir beschieden sie aufgrund meiner Leibesfülle, ich würde vom Geschlecht der Hausschweine abstammen. Mein gröbster Widersacher entpuppte sich nach klärenden Püffen übrigens als hellwacher Kopf. Wir waren bald unzertrennlich. (Ronald Pohl, 9.9.2020)