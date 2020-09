Shop unter gläsernem Dom sperrt am Donnerstag erstmals auf

Nicht nur die Hersteller von Edelschmuck und Luxusmode haben eine Vorliebe für extravagante Flagship-Stores. Auch Apple quartiert sich gerne in prunkreichen Gefilden ein oder baut Geschäfte besonderer ästhetischer Natur.

Ein Shop der zweiteren Sorte nimmt demnächst in Singapur den Betrieb auf. In Marina Bay Sands, einem der eher teureren Gegenden des Stadtstaats, öffnet am Donnerstag das erste "schwimmende" Verkaufsareal des Techgiganten seine Pforten.

Foto: Apple

Rundumblick auf die Stadt

Die 512. Retailpräsenz von Apple wurde vom Architekturbüro Foster + Partners geplant, berichtet Wallpaper. Tatsächlich schwimmt das Gebäude natürlich nicht, sondern es wurde auf einem schon bestehenden Fundament aus Beton errichtet. 114 Glaspaneele und dünne Metallstreben formen eine 17 Meter hohe Kuppel, die in ihrem Inneren einen Durchmesser von 30 Metern und echte Bäume bietet.

Besuchern soll dieses einen Rundumblick auf die Stadt ermöglichen. Unter Tags sollen die Verkaufsräumlichkeiten ausschließlich durch Tageslicht erhellt werden. Kreisförmig nach oben angeordnet finden sich schaumgefüllte Akustikpaneele, die ungünstiger Schallentwicklung vorbeugen sollen.

Foto: Apple

Unterwasser-Boardroom

Im Kellergeschoss findet sich Apples erster "Unterwasser-Meetingraum" und "Genius Bars" für Support- und Beratungsgespräche sowie Schulungen. Zudem führt dort auch ein Tunnel ins benachbarte Luxus-Einkaufszentrum "The Shoppes". Insgesamt beschäftigt Apple am neuen Standort 150 Mitarbeiter.

Einen Ansturm zur Eröffnung will man allerdings aus Pandemiegründen tunlichst vermeiden, weswegen Interessenten sich online für bestimmte Zeitslots anmelden und mit Wartezeiten vor Ort rechnen müssen. (red, 08.09.2020)