Die Serien "Kitz" sowie die ORF-Koproduktion "Totenfrau" und der Film "Was Wir Wollten" sind in der Entwicklungspase

In dem Film "Was Wir Wollten" spielen Lavinia Wilson und Elyas M’Barek ein Paar, das sich nach einem Kind sehnt. Foto: EPA/SASCHA STEINBACH

Wien – Der Streamingdienst Netflix kündigte am Dienstag drei Produktionen aus Österreich an. Die Netflix Original Serie "Kitz" sowie die ORF-Koproduktion "Totenfrau" befinden sich derzeit in Entwicklung und werden wie auch der von Netflix weltweit lizenzierte Film "Was Wir Wollten" in über 190 Ländern verfügbar sein, heißt es in einer Presseaussendung des Unternehmens.

"Mit Kitz entwickeln wir in enger Partnerschaft mit Odeon Fiction eine sechsteilige Serie, in der uns die Co-Creators Nikolaus Schulz-Dornburg und Vitus Reinbold hinter die dunkle Fassade des eleganten Wintersportorts Kitzbühel mitnehmen", wird Rachel Eggebeen, Director Netflix Original Series in Deutschland, Österreich und der Schweiz, zitiert.

Zweite Produktion mit dem ORF

Die Serie "Totenfrau" basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Bernhard Aichner. Der ORF ist als Koproduktionspartner an Bord, die Produzenten sind Barry Films und Mona Film. In "Totenfrau" geht es um die Inhaberin eines Bestattungsunternehmens und zweifache Mutter, die durch den Unfalltod ihres Mannes in den Grundfesten ihres Lebens erschüttert wird. Bald begreift sie, dass er ermordet wurde, weil er dabei war, schreckliche Geheimnisse aufzudecken. Sie setzt zu einem Rachefeldzug an, wird aber dabei selbst von der Jägerin zur Gejagten, so Netflix. Regie führt Nikolai Rohde.

Für Netflix ist "Totenfrau" nach "Freud" die zweite Produktion mit dem ORF. "Freud" wurde nach Angaben von Netflix weltweit in 25 Millionen Haushalten abgerufen.

Im Film "Was Wir Wollten" spielen Lavinia Wilson und Elyas M’Barek ein Paar, das sich ein Kind wünscht. Regie führt Ulrike Kofler. (red, 8.9.2020)