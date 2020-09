Nach Angaben der Feuerwehr sind mehrere Brände innerhalb des Lagers wie auch in der Landschaft der Umgebung in Morio ausgebrochen. Foto: AFP / Manolis Lagoutaris

Athen – Manche liefen in die umliegenden Olivenhaine, andere rannten Richtung Mytilene, um sich in Sicherheit zu bringen. Es war kurz vor Mitternacht, als im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ein Brand ausbrach, der sich schnell verbreitete, weil starke Winde die Flammen weiter trugen. Fast das gesamte Lager – sowohl die Container im Zentrum, als auch die selbstgebauten Zelte rundherum – wurden von den Flammen erfasst. Im Moment leben etwa 12.700 Menschen in Moria – mehr als das Vierfache der zugelassenen Belegung.

Einige Zeit nach dem Ausbruch der Feuer, musste das gesamte Lager wegen der sich verbreiteten Brände evakuiert werden. Im Camp Moria leben viele Jugendliche aber auch Familien mit kleinen Kindern. Die Polizei versuchte Barrieren zu errichten, um zu verhindern, dass die Flüchtlinge in die Stadt Mytilene gelangen, während sie versuchen, den Flammen zu entkommen.

Covid-19 verschärfte Lage

Die Feuerwehr bekämpfte in der Nacht auf Mittwoch insgesamt an drei verschiedenen Fronten Brände auf der Insel. Offenbar waren diese Brände zugleich ausgebrochen, was die Arbeit enorm erschwert. Auch im Westen der Insel gab es zwei Brandherde, die nichts mit dem Lager Moria zu tun haben. Es wurden Löschflugzeuge angefordert, weil die Situation derart außer Kontrolle geraten ist. Für Mittwoch sind ebenfalls sehr starke Winde zu erwarten.

Die griechischen Behörden vermuten, dass das Feuer in Moria aus Protest entzündet worden war. Denn etwa vor einer Woche tauchte in Moria der erste Fall einer Covid-19-Infektion auf. Mittlerweile wurden 35 Personen positiv getestet und umfassende Quarantäne-Maßnahmen erlassen. Die Leute dürfen seit dem 2. September für zwei Wochen nicht mehr aus dem Lager raus, die Polizei kontrolliert die Eingänge. Manche wurden in Quarantäne-Stationen geschickt.

Flüchtlinge campieren auf Victoria Platz



Griechischen Medien zufolge wollten aber einige Leute nicht in diese Quarantäne-Stationen übersiedelt werden und unbedingt im Lager bleiben. Das wiederum machte anderen Leuten Angst. Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern des Camps. Wegen der Sorge, ebenfalls infiziert zu werden, verließen manche in der Nacht das Lager und gingen in die umliegenden Hügel. Es verbreitete sich die Furcht, dass die griechische Regierung, um weitere Covid-19-Fällen zu vermeiden, alle Leute in geschlossene Camps bringen könnte. Auf Lesbos und Chios sind solche geschlossenen Einrichtungen geplant.

Bei dem ersten Covid-19-Fall handelte es sich um einen 40-jährigen Mann aus Somalia, der im Sommer nach Athen gereist war, weil er dort Arbeit gesucht hatte. Der Mann ist ein anerkannter Flüchtling. Doch weil er keinen Job fand, kehrte er wieder ins Camp Moria auf Lesbos zurück. Durch Zufall entdeckte man die Infektion. Mittlerweile wurden 2.000 Menschen im Camp auf Covid-19 getestet. Von den 35 infizierten Personen waren 34 asymptomatisch.

Für zusätzlichen Unmut sorgte am Dienstag, dass das Migrationsministerium entschied, dass zur Zeit keine Flüchtlinge und Migranten von Lesbos aufs Festland gebracht werden, um zu vermeiden, dass die Infektionskette weiter geht. Viele Flüchtlinge, die von den Inseln nach Athen kommen, campieren auf dem Victoria Platz in der Stadt. Und es besteht die Sorge, dass sich das Virus unter diesen Leuten ausbreiten könnte. (Adelheid Wölfl, 9.9.2020)