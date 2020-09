Chiphersteller AMD, bekannt vor allem für seine Prozessoren und Grafikkarten, hat sich ein neues Marktsegment erschlossen. An den Start gebracht hat man zwei Produkte mit etwas anderer Hardware als gewohnt. Nämlich Fahrräder.

Cruiser und Mountainbike

Zwei Modelle führt man nun im Angebot. Der "Custom Cruiser" richtet sich an Drahteselfahrer in städtischer Umgebung. Das Mountainbike ist für Klientel, das durch Wald und Wiese radeln will. Die Räder verfügen über einen 18,5-Zoll-Rahmen mit großem AMD-Logo und Räder für 26-Zoll-Reifen. Es stehen mehrere Rahmen- bzw. Reifenfarben zur Auswahl.

Der "Custom Cruiser". Foto: AMD

Vielerorts können Fans die Bikes allerdings noch nicht kaufen, denn derzeit werden sie nur in den USA ausgeliefert. Mit rund 350 Dollar (derzeit etwa 297 Euro) – inklusive Versand – liegen sie preislich im Einsteigersegment. Dementsprechend ist nicht mit der hochwertigsten Ausstattung zu rechnen.

Über Scheibenbremsen verfügen die zwei Räder beispielsweise nicht, sondern es gibt lineare Bremsen, wie PC GamesN anmerkt. Der Cruiser verzichtet außerdem auf eine Gangschaltung, bietet dafür aber Kotflügel zwecks Spritzschutz. Das Mountainbike hingegen bringt eine 21-Gang-Schaltung des Herstellers Shimano mit.

Das Mountainbike. Foto: AMD

Warten auf neue Grafikkarten und Ryzen 4000

Unklar ist, welche Pläne AMD mit dem Fahrradverkauf verfolgt. Die Fans dürften wesentlich größeres Interesse an neuen Grafikkarten auf RDNA2-Basis (RX 6000) mit Raytracing-Support und Ryzen-4000-Desktop-CPUs haben. Beide dürften im Oktober oder November vorgestellt werden. (gpi, 09.09.2020)