Ausgleich. Foto: USA TODAY Sports/Gerry Thomas

Las Vegas hat im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gegen die Dallas Stars zum 1:1 ausgeglichen. Die Golden Knights feierten am Dienstag dank der Mitteldritteltore von Paul Stastny (25.), William Karlsson (29.) und Tomas Nosek (35.) einen glatten 3:0-Erfolg. Goalie Robin Lehner parierte alle 24 Schüsse der Stars. Zum Auftakt der "Best-of-seven"-Serie hatte Dallas 1:0 gewonnen.

Die dritte Partie des in Edmonton ohne Zuschauer ausgetragenen Endspiels der Western Conference findet am Donnerstag statt. (APA, 9.9.2020)

Play-off-Ergebnis der NHL vom Dienstag: Western Conference in Edmonton, Finale (Best of seven):

Vegas Golden Knights – Dallas Stars 3:0 (Stand in der Serie 1:1)