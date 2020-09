Alexej Nawalny, hier bei einem Protest im Februar 2020, ist mittlerweile aus dem künstlichen Koma erwacht und ansprechbar. Foto: Reuters / Shamil Zhumatov

Moskau – Russland hat im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny eine "Desinformationskampagne" angeprangert, die als Vorwand für neue Sanktionen gegen Moskau genutzt werden solle. "Die Initiatoren sorgen sich nicht um die Gesundheit Nawalnys (...), sondern wollen Sanktionen verhängen", hieß es in einer Erklärung des russischen Außenministeriums am Mittwoch.

Das russische Außenministerium warf Deutschland in seiner Erklärung erneut vor, die Ergebnisse der Untersuchung absichtlich zurückzuhalten. "Die deutsche Seite verlangsamt den Prozess leider", so dass "die Hysterie um diese Affäre weiter zunimmt". Moskau bestehe "weiterhin darauf, dass die deutsche Seite uns die Informationen über die medizinische Untersuchung von Herrn Nawalny, einschließlich der Ergebnisse seiner biochemischen Analysen, zur Verfügung stellt".

G-7-Staaten fordern schnellstmögliche Aufklärung

Die russische Regierung wolle einen intensiven Dialog mit den deutschen Kollegen, erklärte das Außenministerium. Am Mittwoch wird der deutsche Botschafter Géza Andreas von Geyr im russischen Außenministerium zu einem Gespräch erwartet. Zugleich wies das Ministerium internationale Kritik vehement zurück.

Am Dienstagabend hatten die G-7-Staaten schnellstmögliche Aufklärung von Russland verlangt. Moskau müsse "dringend" die Täter hinter der "bestätigten Vergiftung" der Justiz übergeben, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister der G-7-Staaten. Russland müsse "volle Transparenz schaffen, wer verantwortlich ist". Jede Nutzung chemischer Waffen sei "inakzeptabel", betonten die Minister.

Paris verschob Ministersitzung

Gleichzeitig gibt es eine Diskussion um einen Baustopp für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2.

Vor dem Hintergrund der Affäre um Nawalny verschob Frankreich eine Ministersitzung mit Russland. Der sogenannte französisch-russische Kooperationsrat zu Sicherheitsfragen solle zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, teilte die Sprecherin des Pariser Außenministeriums am späten Dienstagabend in Paris mit. In der knappen Erklärung wurde auf – nicht näher bezeichnete – "aktuelle Umstände" verwiesen. Laut Medienberichten war die nächste Sitzung für kommenden Montag (14. September) geplant.

Vergiftung "zweifelsfrei" erwiesen

US-Abgeordnete forderten vom Weißen Haus eine eigene Untersuchung der Vergiftung Nawalnys, die neue Sanktionen gegen Russland auslösen könnte. Der Ausschuss für Außenpolitik im Repräsentantenhaus verwies dabei am Dienstag auf ein US-Gesetz, das Strafmaßnahmen beim Einsatz chemischer oder biologischer Waffen vorsieht. Die USA hatten auf dieser Basis bereits Sanktionen gegen Russland nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Geheimdienstmitarbeiter Sergej Skripal in Großbritannien im Jahr 2018 verhängt. Nach der Aufforderung sind nun zwei Monate Zeit für eine US-Untersuchung vorgesehen.

Nach Angaben Deutschlands ist "zweifelsfrei" erwiesen, dass der 45-jährige Gegner von Staatschef Wladimir Putin mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Moskau weist alle Vorwürfe in diesem Zusammenhang als "absurd" zurück.

Nawalny wieder ansprechbar

Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat in dem Fall ein Rechtshilfegesuch in Deutschland gestellt. Deutschlands Außenminister Heiko Maas hatte in der ARD angekündigt, die deutsche Seite werde zustimmen.

Der prominente russische Oppositionspolitiker wird seit dem 22. August in der Berliner Charité behandelt, nachdem er zwei Tage zuvor während eines Fluges in Russland zusammengebrochen war. Inzwischen konnte er von den Ärzten aus dem künstlichen Koma geholt werden und ist ansprechbar. (APA, 9.9.2020)