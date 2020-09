Kein gutes Jahr für Silvio Berlusconi und seine Mediaset.

Mailand – Der italienische Ex-Premier und TV-Unternehmer Silvio Berlusconi ist mit einem schwarzen Jahr konfrontiert. Während der 83-Jährige in einer Mailänder Klinik gegen das Coronavirus kämpft, meldet seine börsennotierte TV-Gesellschaft Mediaset schwere Verluste. Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete die Gruppe einen Verlust von 18,9 Mio. Euro, nach Gewinnen von 102,7 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019.

Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, sank der Umsatz von 1,482 Mrd. Euro auf 1,166 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel von 191,6 Mio. Euro auf 39,3 Mio. Euro. Die Aktien brachen an der Mailänder Börse um bis zu 13 Prozent ein.

Mediaset bekam den starken Rückgang auf dem Werbemarkt in Italien und in Spanien zu spüren. Die Werbeeinnahmen sanken um 26,8 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Die Konzernverschuldung sank im ersten Halbjahr von 1,348 Mrd. Euro auf 1,197 Mrd. Euro. Die Ausgaben fielen von 1,29 Mrd. Euro auf 1,134 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 12,1 Prozent entspricht. Mediaset rechnet mit einer besseren Lage im zweiten Halbjahr 2020. (APA, 9.9.2020)