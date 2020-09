Die Grünen präsentieren ihr Wahlprogramm: alle, die in Wien leben, sollen wählen dürfen. SPÖ-Chef Ludwig will das Wahlrecht nur Staatsbürgern gewähren

Uneinigkeit in der Frage des Stimmrechts für Ausländer in Wien: Michael Ludwig widerspricht der Forderung von Birgit Hebein, das Wahlrecht auszuweiten. Foto: Standard/Fischer

Auf die Frage, ob Menschen, die seit fünf oder zehn Jahren in Wien leben, bei der Gemeinderatswahl wahlberechtigt sein sollten, antwortete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Dienstagabend in der "ZiB 2": "Ich persönlich bin immer der Meinung, dass das Wahlrecht bei den gesetzgebenden Körperschaften verbunden sein sollte mit der österreichischen Staatsbürgerschaft." Der rote Spitzenkandidat positionierte sich damit gegen ein Ausländerwahlrecht, wie es derzeit von vielen gefordert wird.

Warnung vor Politikverdrossenheit



Ein Drittel der Wienerinnen und Wiener ist am 11. Oktober auf Gemeindeebene nicht stimmberechtigt, weil sie über keine österreichische Staatsbürgerschaft verfügen. Die Zahl nimmt stetig zu. In Rudolfsheim-Fünfhaus ist bereits die Hälfte aller Menschen aufgrund ihrer Nationalität von der Wahl ausgeschlossen. Studien zeigen, dass das zunehmend zu Politikverdrossenheit führt, Sozialarbeiter warnen, dass es langfristig Auswirkungen auf die Bereitschaft zur Beteiligung am politischen Prozess haben wird.

Die Wiener Grünen vertreten eine andere Meinung als ihr Koalitionspartner. In ihrem Wahlprogramm, das sie am Mittwoch präsentierten, fordern sie ein "Wahlrecht für alle": "Alle, die in Wien leben, haben das Recht zu wählen", steht auf Seite 64 des 94 Seiten umfassenden Programms. Man wolle damit verhindern, dass sich Menschen "im schlimmsten Fall" von der Gesellschaft, in der sie leben, abwenden, wenn sie nicht wählen dürfen.

David Ellensohn, Klubobmann der Grünen und Nummer 4 auf der Wahlliste, hob bei der Programmpräsentation den Unterschied zur SPÖ-Position hervor. Das sei der Vorteil eines Wahlkampfs, dass jede Partei nun ihre Vorschläge offenlege. Man habe nun die Möglichkeit, Unterschiede zu erkennen, warb er um Stimmen für die Grünen, die er im Fall des Ausländerwahlrechts als Partei bezeichnete, die eine klare Position beziehe.

"Programm für Herz und Lunge"

Ansonsten steht das Wahlprogramm der Grünen im Zeichen des Klimaschutzes und der Bewältigung der Corona-Krise in all ihren Auswirkungen. "Wir haben zwei Krisen zu bewältigen", sagte Vizebürgermeisterin und Spitzenkandidatin Birgit Hebein. Es gehe darum, in Sachen Klimakrise Maßnahmen zu setzen, wenngleich auch die Ankurbelung der Wirtschaft im Zentrum stehe. "Wir können aber nicht die Wirtschaft aufbauen und den Menschen signalisieren, es geht weiter, als gäbe es kein Morgen, denn dann gibt es wirklich irgendwann kein Morgen mehr", so Hebein.

Eine zentrale Forderung, die die Grünen im Wahlkampf bereits erhoben haben, ist die Einführung einer 35-Stunden-Woche für Gemeindebedienstete. Dadurch sollen 7.000 neue Jobs entstehen. Außerdem wiederholte Hebein die Forderung nach einem Gratisticket für die Öffis ein Jahr lang für alle Wienerinnen und Wiener.

Es gehe darum, den Klimaschutz mit der sozialen Frage zu verbinden. "Das Programm bietet was für Herz und die Lunge", fasste Hebein zusammen.

Weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von fossilen Energieträgern. "Raus aus Öl und Gas, raus aus Benzin", so Hebein. Auch die Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs gehöre dazu: "Das heißt, öffentlichen Raum, den jetzt die Autos für sich gepachtet haben, den Menschen zurückzugeben." Spätestens 2030 wolle man zudem zu hundert Prozent auf Ökostrom zurückgreifen können.



Mehr Bäume, keine Obdachlosen

Planungssprecher Peter Kraus kündigte an, dass für jedes Kind, das in Wien geboren wird, ein Baum gepflanzt werde. 20.000 Bäume pro Jahr bzw. 100.000 in der nächste Legislaturperiode würde dies bedeuten. Die Listendritte Judith Pühringer forderte, in Wien bis 2030 die Wohnungslosigkeit abzuschaffen. Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen seien, sollten nach dem Prinzip "Housing First" eine Wohnung erhalten. (Rosa Winkler-Hermaden, 9.9.2020)