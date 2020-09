Niederösterreich

864 Postings

Wahlkampf mit einem Verräter

Ein roter Gemeinderat in Schwarzau am Steinfeld stimmte für die Kandidatin der Volkspartei. Wer es war, weiß niemand. Nun wählt die Gemeinde neu. Wie führt man einen Wahlkampf mit dem Feind in den eigenen Reihen?