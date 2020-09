Neues Jahr, neue Android-Version. Und mit dem Release der finalen Ausgabe von Android 11 stellt sich vielen Handybesitzern auch gleich die Frage, ob denn ihr Gerät eine Aktualisierung auf selbige erhalten wird. Wir haben uns umgesehen und liefern erste Antworten auf diese Frage.

Für das Pixel 2 (XL) ist Android 11 der letzte offizielle Versionssprung. Foto: DER STANDARD/Proschofsky

Google

Am leichtesten zu beantworten ist sie bei Google. Bereits am 8. September, dem Erscheinungstag der finalen Version, hat das Unternehmen damit begonnen, Android 11 für seine Pixel-Smartphones zu verteilen. Wer es noch nicht hat, muss entweder abwarten, bis er an die Reihe kommt, oder kann die neue Firmware herunterladen und manuell aktualisieren.

Außen vor bleibt jedoch die erste Generation der Pixel-Geräte. Neue Androidversionen werden seit Oktober 2018 nicht mehr geliefert, das letzte Sicherheitsupdate wurde im vergangenen Oktober ausgeliefert. Android 11 wird auch das letzte offizielle Versionsupdate für das Pixel 2 (XL) sein, dessen Support in allen Belangen offiziell im kommenden Monat endet.

Das Huawei P30 Pro war eines der letzten Geräte des Herstellers, auf dem noch Googles Play-Dienste vorinstalliert sind. Foto: DER STANDARD/Pichler

Huawei

Kompliziert ist die Situation bei Huawei aufgrund des US-Embargos. Für die letzten Geräte, die noch mit Google-Services ausgeliefert wurden, etwa das P30 und P30 Pro, ist ein Update wahrscheinlich. Auch eine Aktualisierung der Androidversion neuerer Smartphones liegt im Bereich des Möglichen. Bis es so weit ist, kann es aber etwas dauern.

Üblicherweise erhalten die ersten Handys zwei bis drei Monate nach der Vorstellung einer neuen Version das Update in China. Wenige Wochen danach folgt üblicherweise die Aktualisierung der internationalen Varianten. Mehr Klarheit gibt es hoffentlich in Kürze. Huawei hält nämlich am 10. September seine Entwicklerkonferenz ab.

Das One Plus 6T dürfte auch noch Android 11 bekommen. Foto: DER STANDARD/Pichler

One Plus

Für das One Plus 8 und 8 Pro gibt es bereits eine Betaversion Android 11. Einen Termin für das finale Paket hat man zwar noch nicht genannt, aber es dürfte wohl höchstens eine Frage von Wochen sein, bis die aktuellen Flaggschiffe hochgezogen werden. Von einem Update ausgehen darf man auch beim One Plus 7 und 7T, wobei es hier noch ein paar Monat dauern kann.

Dem bisherigen Muster folgend wird Android 11 wohl auch für das One Plus 6 und 6T, allerdings mit größerer Verzögerung, folgen. Für das One Plus 5(T) war das im Mai erfolgte Update auf Android 10 wohl der finale Versionssprung.

Definitiv auf der Updateliste: Das brandneue Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Foto: DER STANDARD/Proschofsky

Samsung

Der koreanische Elektronikriese ist nicht unbedingt bekannt für schnelle Updates. Die Besitzer aktueller und letztjähriger Flagship-Phones – Note 20, Galaxy S20, Note 10, Galaxy S10 – können aber davon ausgehen, Android 11 zu erhalten.

Auch das Fold und Geräte der A-Reihe, die heuer und 2019 auf den Markt gekommen sind, sollten auf der sicheren Seite sein. Eher unwahrscheinlich ist ein Versionssprung für Handys aus dem Jahr 2018 oder früher, wie etwa das Galaxy S9 und Note 9, bei denen Android 10 wohl das letzte große Update war.

Für das Xiaomi Mi 9 wird es wohl das letzte Versionsupdate. Foto: DER STANDARD/Pichler

Xiaomi/Redmi/Pocophone/Blackshark

Nachdem das Mi 10 Pro Teil des Betaprogramms war, ist in Kürze mit der Aktualisierung auf die finale Version von Android 11 zu rechnen. Gleiches gilt für das Pocophone F2 Pro. Auch das reguläre Mi 10 und Varianten wie das Mi 10 Lite werden in absehbarer Zukunft versorgt werden. Auch für die Mi 9-Reihe, das Note 10, die CC9-Reihe sowie das Android-One-Handy A3 darf man mit dem Versionssprung planen. Das Mi A2 hingegen ist nicht mehr in der Garantiezeit für Versionsupdates, erhält aber noch zumindest bis April 2021 Sicherheitspatches.

Bei den Redmi-Geräten ist mit Android 11 für die K30- und K20-Serie zu rechnen, ebenso auch für die Note 9-Varianten sowie das bereits erwähnte Poco F2 Pro, Poco X2 und Poco M2, die 10X-Reihe und wahrscheinlich auch die Redmi 9-Serie. Auch die aktuellen Black-Shark-3-Geräte sind Fixstarter für Android 11.

Das Fünf-Kamera-Flaggschiff Nokia 9 wird Android 11 bekommen. Foto: AFP

Nokia

Auf den meisten seiner Smartphones nutzt Nokia Android One. Damit einher geht eine zweijährige Garantie für Android-Versionsupdates sowie mindestens drei Jahre Sicherheitspatches. In die Zwei-Jahres-Frist fallen alle aktuellen Geräte wie das Nokia 5.3 oder das wahrscheinlich in Kürze verfügbar werdende Nokia 8.3 sowie alle Android-One-Handys der X.2-Serie und das Nokia 8.1 und 7.1. Mit dabei ist auch das Nokia 9, das im Februar 2019 auf den Markt gekommen ist. Das erst heuer erschienene Nokia 1.3 mit Android 10 in der reduzierten Go-Variante könnte ebenfalls ein Update bekommen. Für das Nokia 1 Plus ist es bereits bestätigt.

Das Moto G8. Foto: Motorola

Motorola

Eher mäßig fleißig bei Updates ist Motorola, das bei seinen Geräten nur noch einen Versionssprung garantiert. Eine Ausnahme bilden jene Handys, die mit Android One laufen. Für das Motorola One Action, One Power und One Vision hat das Unternehmen auch schon ein Update bestätigt.

Bei den regulären Modellen steht gemäß Motorolas Policy ein Update für die G8-Reihe, das Moto G9 Play, das Moto G 5G Plus, das Edge(+) und das Moto G Stylus an. Ob das über tausend Euro teure Falthandy Moto Razr eine Aktualisierung bekommen wird, ist unklar. Das Handy debütierte im November 2019, lief aber ab Werk noch mit Android 9. Erst im vergangenen Mai folgte die Aktualisierung auf Android 10, womit technisch gesehen das sparsame Updateversprechen bereits erfüllt wäre.

Realmes X50 Pro sollte schon sehr bald das Update erhalten. Foto: DER STANDARD/Pichler

Weitere Hersteller

Mit Updates planen können auch Besitzer einiger Geräte anderer Hersteller. Beispielsweise aktueller Handys von Realme. Für das X50 Pro wurde bereits zur Ankündigung von Android 11 eine Betaversion über einen Community-Test in Umlauf gebracht. Bei Sony sind es zumindest vier Geräte, die in die zweijährige Update-Garantie für das Flaggschiffsegment fallen. Nämlich das Xperia 1 II, Xperia 1, Xperia 10 II und Xperia 5. Bei LG ist auf jeden Fall mit einem Update für das LG Velvet und das V60 Thinq 5G zu rechnen. (gpi, 09.09.2020)