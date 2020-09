In dieser Galerie: 2 Bilder Das neue Buch von Sid Meier. Foto: Sid Meier Foto: Civilization

Auf Sid Meier geht eine der wichtigsten Spieleserien aller Zeiten zurück. Die Globalstrategie-Reihe Civilization verkaufte sich mehr als 33 Millionen Mal und erfreut sich rund 30 Jahre nach Release immer noch großer Beliebtheit. Der Kanadier ist nun 66 Jahre und blickt mit einer Autobiografie zurück auf sein eigenes Leben und wohl wichtigstes Werk. Dabei ging es dem Mann darum, zu den Gaming-Ursprüngen zurückzugehen, damit diese nicht vergessen werden.

Vom Hobby zur Milliardenindustrie

Meier sah die Industrie in einem gewaltigen Tempo wachsen. Als der Programmierer in den 1980er-Jahre in die Branche einstieg, war Gaming ein Nischenhobby. Mittlerweile hat sich rund um Videospiele eine riesige Milliardenindustrie entwickelt. Meier blickt in seinem Buch zurück in die Anfänge und die damit einhergehenden Schwierigkeiten zurück. Etwas nostalgisch ist der Kanadier schon. So beklagt er, dass durch den technischen Fortschritt etwas verloren ging.

Rev3Games

Es ist über die Zeit was verloren gegangen

Meiers Anspruch war immer, dass er die Fantasie der Spieler herausforderte. Darum schuf er 1991 auch Civilization, bei dem man die Rolle eines Herrschers einer Zivilisation einnimmt und diese über die Jahrhunderte begleitet. Die Faszination des Games macht aus, dass man bei seinem nächsten Zug nie genau weiß, was denn nun passiert. So vergehen Stunden wie Minuten, da man zu seiner eigenen Geschichte mit jedem Schritt mehr erfahren will.

Meier würde Civilization heute nicht mehr spielen

Meier sagt in diesem Zusammenhang, dass er wohl heute kein Civilization mehr machen oder gar spielen würde, weil es einfach den Zeitgeist nicht trifft. "Das Spiel fordert den Nutzer heraus und setzt einige Zeit voraus, bis man es verstanden hat. Das ist heute nicht mehr wirklich erwünscht", sagt er gegenüber dem Independent. Der erste Ableger der Serie soll genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen sein – unter anderem auch aufgrund der technischen Errungenschaften zu dieser Zeit.

"Ich habe den besten Job der Welt"

Wehmütig ist der 66-Jährige ganz und gar nicht. "Ich habe den besten Job der Welt. Es gibt immer die Möglichkeit, ein neues Spiel zu schaffen", erzählt das einflussreiche Urgestein zuletzt. Zuletzt brachte Firaxis Games, die Spieleschmiede des Kanadiers, 2019 ein Update für den sechsten Teil von Civilization heraus. An die Pension denkt der Mann noch lange nicht. (red, 9.9.2020)