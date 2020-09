Foto: ORF.at Screenshot

Beatrice Cox-Riesenfelder gibt die Geschäftsführung der ORF-Onlinetochter ORF On (ORF.at) und die Vermarktungstochter ORF-Enterprise ab. Cox-Riesenfelder ist in der Enterprise vor allem für Programmverkauf zuständig. Inzwischen wurde bestätigt, Cox-Riesenfelder verlasse den ORF.

ORF.at-Managerin Beatrice Cox-Riesenfelder (links) bei der Eröffnung des APA-Newsrooms 2017 mit APA-Geschäftsführin Karin Tiller. Foto: APA/AP/Godany

Cox-Riesenfelder (49) werde in ein noch ungenanntes, international agierendes Unternehmen wechseln, ließ der ORF am Mittwoch verlauten.

Hinter der bekannten blauen Seite von ORF.at wird derzeit allerlei umorganisiert. Foto: ORF.at Screenshot

Die ORF-Onlinetochter wird gerade mit der großen geplanten Social-Streamingplattform ORF-Player neu aufgestellt, wie es im Managerdeutsch heißt. Als zusätzlicher Geschäftsführer neben Cox-Riesenfelder und Karl Pachner wurde ORF-Chefproducer und Vize-Finanzdirektor Roland Weißmann installiert, der das Schlüsselprojekt ORF-Player leitet und dafür mit besonderen Vollmachten ausgestattet werden soll.

Die Funktion dieses weiteren Geschäftsführers beziehungsweise der Projektverantwortung brauchte lange bis zur Ausschreibung und von der Aussschreibung ein weiteres halbes Jahr. Menschen mit Einblick in die Vorgänge berichten von einem langen "Hin und Her" und Unklarheiten.

20 Jahre im ORF-Konzern

Cox-Riesenfelder begann im ORF 1997 als Leiterin des Bereichs Special Advertising in der ORF-Enterprise, den sie sechs Jahre lang leitete, zuständig für TV-Sonderwerbeformen. 2003 wechselte Cox-Riesenfelder in die kaufmännische Direktion des ORF und übernahm den internationalen Programm-Ein- und -Verkauf als Head of Sales & Acquisitions.

Beatrice Cox-Riesenfelder wurde 2010 Geschäftsführerin der ORF-Enterprise, zuständig für Finanzen, Rechteverwertung und Musikverlag. Danach übernahm sie auch die Ko-Geschäftsführung der ORF Online und Teletext GmbH und managte in dieser Funktion den Ausbau der Untertitelung sowie u. a. die Administration der ORF-TVthek. Vor kurzem wurde Cox-Riesenfelder zum IAA Area Director Europe der Branchenorganisation International Advertising Association gewählt, diese Funktion werde sie auch weiterhin ausüben. (fid, 9.9.2020)