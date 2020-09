Die EU-Staaten wollen ihre Sanktionen gegen Verantwortliche für den Konflikt in der Ostukraine um weitere sechs Monate verlängern. Foto: imago images/Winfried Rothermel

Brüssel – Die EU-Staaten wollen ihre Sanktionen gegen Verantwortliche für den Konflikt in der Ostukraine um weitere sechs Monate verlängern. Die Botschafter der 27 Mitgliedsländer stimmten am Mittwoch nach Angaben aus EU-Kreisen Plänen zu, die Sanktionen gegen 175 Russen und Ukrainer sowie 44 Unternehmen und Organisationen unverändert beizubehalten.

Sie sollen damit weiter bis Mitte März 2021 in Kraft bleiben.

Einreiseverbote und Kontosperren

Von den Sanktionen betroffen sind neben Rebellenvertretern in der Ostukraine auch aktuelle und frühere russische Regierungsmitglieder, Politiker, Militärangehörige und Vertraute von Präsident Wladimir Putin. Die EU wirft ihnen vor, die territoriale Integrität und Unabhängigkeit der Ukraine zu untergraben.

Gegen die Russen und Ukrainer sind Einreiseverbote und die Sperrung möglicher Konten in der EU in Kraft. Gegen die Unternehmen und Organisationen gilt neben Kontensperrungen auch ein Verbot, ihnen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Finale Abstimmung folgt

Die Entscheidung der Botschafter muss in den kommenden Tagen noch abschließend in einem schriftlichen Zustimmungsverfahren durch die EU-Hauptstädte bestätigt werden. Dies gilt laut Diplomaten und EU-Vertretern aber als unproblematisch. Ende Juni hatte die EU bereits ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts verlängert. Sie gelten nun bis Ende Jänner 2021.

In dem seit 2014 andauernden militärischen Konflikt in der Ostukraine unterstützt Moskau nach Angaben des Westens prorussische Separatisten, die in Luhansk und Donezk sogenannte Volksrepubliken ausgerufen haben. Mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet. Die Europäer verlangen als Voraussetzung für die Aufhebung ihrer Sanktionen die vollständige Umsetzung des Minsker Abkommens für Frieden in der Ukraine. (APA/AFP, 9.9.2020)