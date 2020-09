König im eigenen Pool: Nachdem Corona vielen Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hieß es oft "Urlaub daheim" – 21.05 Uhr, ORF 2.

Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Familien unter Druck – Wie Corona Kinder und Eltern belastet Wegen der Corona-Einschränkungen blieben Kindergärten, Schulen und Spielplätze über Monate geschlossen. Viele Familien leben auf engem Raum im Ausnahmezustand. Zulasten vieler Frauen – und von Kindern aus benachteiligten Familien. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Weg mit dem Übergewicht! Weltweit gilt jeder Dritte als zu dick, in Deutschland sogar jeder Zweite. Fettleibigkeit führt häufig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, auch das Krebsrisiko erhöht sich. Ärzte und Ernährungswissenschafter berichten über die neuesten Erkenntnisse und Therapien in der Adipositas-Forschung. Um 21.00 Uhr bittet Gert Scobel bei scobel – Übergewicht: Makel oder Krankheit? Expertinnen und Experten zum Talk über das Thema. Bis 22.00, 3sat

20.15REPORTAGE

Das ganz normale Verhalten der Österreicher ... beim Autofahren Die Fahrzeuge werden gehegt, gepflegt, begehrt und erklärt: Manche Menschen haben zu Autos eine ganz besondere Beziehung – auch Rudi Roubinek. Er begibt sich auf Spurensuche. Bis 21.05, ORF3

20.15 POLITDRAMA

Die Verlegerin (The Post, USA/GB 2017, Steven Spielberg) Nach dem Tod ihres Mannes wird Katharine "Kay" Graham Chefin der renommierten Washington Post. Als die "Pentagon-Papiere" auf ihrem Schreibtisch landen, muss sie entscheiden, ob diese veröffentlicht und damit die jahrelangen Falschinformationen der US-Regierung über den Vietnamkrieg enthüllt werden sollen. Steven Spielbergs vom Glauben an das Gute getragene Drama über das Verhältnis von Politik und Presse fokussiert ganz auf die von Meryl Streep verkörperte Verlegerin. Bis 22.00, RBB

Trailer zu "Die Verlegerin". Robert Hofmann

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Urlaub daheim In diesem Jahr ist vieles anders, so auch der Sommer. Weite Reisen sind mühsam, gefährlich oder erst gar nicht möglich. Viele Einheimische haben ihre Ferien deshalb in Österreich oder einfach im eigenen Garten verbracht. Reporter Simon Schennach hat ein paar von ihnen besucht. Bis 22.00, ORF 2

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Corona-Chaos an den Schulen – Verdummen unsere Kinder? Bei Michael Fleischhacker diskutieren der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff, die Lehrerin Gerda Reißner, der Autor und Lehrer Philipp Möller, der Anwalt Markus Haintz und die Schülerin Lisa Pareiss. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des Wirtschaftsmagazins sind: Start der Corona-Ampel, Motorschaden bei der ATB und Problemzone Großraumbüro. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind der Dirigent Franz Welser-Möst, die Schriftstellerin Ildikó von Kürthy, der Kabarettist und Sänger Paul Pizzera und die ORF-Korrespondentin Hannelore Veit. Bis 0.05, ORF 2