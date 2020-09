Kommunalwahlen

Deutliche Verluste für die ÖVP bei den Wahlen in Vorarlberg

In Bregenz kommt es zur Stichwahl ÖVP vs. SPÖ. Auch in Lech am Arlberg muss der Langzeit-Bürgermeister Muxel in die Stichwahl. Die schwarze Dominanz nimmt ab