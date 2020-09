Die Szenen haben für Aufregung gesorgt. In Wien wurde am vergangenen Wochenende bei einer Protestaktion gegen die Anti-Corona-Maßnahmen eine Regenbogenfahne zerrissen. und Homosexuelle wurden als "Kinderschänder" denunziert. Kurz zuvor war in Berlin eine Debatte über ähnliche Proteste ausgebrochen, nachdem eine Gruppe von Demonstranten versucht hatte, den Reichstag zu stürmen.

Was ist der richtige Umgang mit dieser Bewegung? Zugespitzt formuliert: Sollen wir als Gesellschaft überlegen, wie man diese Demonstrationen verhindern kann, so wie das in Berlin versucht worden ist, oder soll man jene Protestierenden nicht abtun, die nicht an vermeintlichen Straftaten beteiligt waren und keine Rechtsextremen sind, sondern ihre Anliegen in Zusammenhang mit Corona äußern? Viele protestieren gegen Kurzarbeit, gegen Schulschließungen, gegen die Einschränkungen von Reisen. Sind auch jene Demonstranten mitschuld an der Eskalation, die friedlich mitmarschiert sind?

Darüber diskutieren wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" mit prominenten Gästen. Mit dabei ist die Autorin und Journalistin Ingrid Brodnig, die selbst für Recherchezwecke an der Demo in Wien teilgenommen hat. Ebenfalls zu Gast ist die FPÖ-Politikerin und Abgeordnete Dagmar Belakowitsch und der Grünen-Politiker Michel Reimon.

Stellen Sie Ihre Fragen

Wie denken Sie über die Proteste, wie über die Reaktionen, haben Sie Fragen an unsere Gäste: Posten Sie einfach hier im Forum los. Die spannendsten Beiträge wollen wir im Studio diskutieren. Zu sehen gibt es die Debatte am Donnerstag. Moderation: András Szigetvari. (red, 9.9.2020)