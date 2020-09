Schnäppchen Bale.

Foto: Reuters/Perez

Madrid – Zwischen dem walisischen Fußball-Nationalspieler Gareth Bale und Real Madrid stehen die Zeichen auf Trennung. Eine Woche, nachdem Bale geäußert hatte, dass er sich eine Rückkehr in die Premier League vorstellen könne, hat nun sein Verein Real Madrid laut der Tageszeitung "Mundo Deportivo" eine Ablösesumme von 25 Millionen für der 31-jährigen Stürmer ausgerufen.

Einst hatte Bale die "Königlichen" noch 100 Millionen Euro Ablöse gekostet, nun will man ihn – da er von Trainer Zinedine Zidane nur selten in der Stammformation aufgeboten wurde und kaum noch eine Rolle spielte – von der Gehaltsliste streichen. Bale hatte Real schon vor einem Jahr in Richtung China verlassen wollen. Die Madrilenen habe ihn aber nicht gehen lassen, berichtete der Waliser. (APA; 9.9.2020)