Ein ärztliches Attest für die betreffenden Schüler ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Fernlehre. Foto: imago images / Jochen Tack

Das Wichtigste in Kürze:

Weiter Fernunterricht für Risikogruppen

Auch im neuen Schuljahr gibt es weiter die Möglichkeit des Fernunterrichts für Schüler, die einer Risikogruppe angehören bzw. für die steigende Corona-Infektionszahlen besonders psychisch belastend sind. Voraussetzung dafür ist ein ärztliches Attest.

Die Voraussetzungen für die freiwillige Inanspruchnahme des Distance Learning hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) jüngst in einer Verordnung festgelegt. Schüler müssen dafür entweder nachweislich in die sogenannte Covid-Risikogruppenverordnung fallen – also z.B. an bestimmten chronischen Herz- oder Lungenleiden oder Krebs erkrankt sein – oder mit Angehörigen einer solchen Risikogruppe im gleichen Haushalt leben. Ebenfalls antragsberechtigt sind Schüler mit einer Erkrankung, die eine Isolation zwingend nötig macht, sowie Kinder und Jugendliche, für die steigende Corona-Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellen. Am Ende des letzten Schuljahrs haben von einer ähnlichen Regelung rund 6.600 Schüler Gebrauch gemacht.

Wohl deutlich mehr Amerikaner hatten Corona als bekannt

In den USA haben sich einer Hochrechnung zufolge zu Beginn der Corona-Pandemie wohl rund neun Mal so viele Menschen mit dem Virus infiziert wie offiziell bekannt. Von etwa Mitte Jänner bis Mitte April habe es im Land womöglich bereits rund sechseinhalb Millionen Fälle gegeben, schreiben die Wissenschafter um Jade Benjamin-Chung und Sean Wu von der University of California in Berkeley in "Nature Communications".

Offizielle Statistiken geben für diesen Zeitraum 721.245 Fälle an. In den USA leben rund 330 Millionen Menschen. Eine deutliche Dunkelziffer bei den Corona-Zahlen gibt es nach Experteneinschätzung auch in etlichen anderen Ländern, zum Beispiel in Indien und Brasilien.

Fremdenverkehr in Ungarn wegen Grenzsperre "auf null"

Die Corona-Krise trifft den Tourismus nach wie vor hart. Ungarn hatte am 1. September aufgrund steigender Infektionszahlen die Grenzen für Ausländer gesperrt. Der dortige Hotel- und Gaststättenverband ortet deswegen einen massiven Schaden. "Die Maßnahme hat den Fremdenverkehr in Ungarn auf null gestellt", sagte Verbandspräsident Tamas Flesch der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei gerade der frühe Herbst mit seinem relativ milden Klima eine gute Zeit für den Städtetourismus. "Die Auslastung der Budapester Hotels beträgt derzeit zwischen null und fünf Prozent", sagte Flesch. Ohne Grenzsperre wären zumindest 25 Prozent möglich gewesen.

Auch die deutsche Tourismusbranche leidet stark. Die Zahl der Übernachtungen brach im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22,8 Prozent auf 45,4 Millionen ein, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Besonders Besucher aus dem Ausland blieben fern (-56,7 Prozent). (red, APA, 10.9.2020)