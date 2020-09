Erste Versandhändler listen die Custom-Modelle der neuen RTX-Grafikkarten. Im Bilde die RTX 3080 nach dem Design von MSI. Foto: Caseking

Die neuen RTX-Grafikkarten stehen kurz vor ihrem Verkaufsstart und nun gibt es auch erste Preise zu den Custom-Modellen der Hardware. So muss man bei der RTX 3080 zwischen 20 und 120 Euro mehr draufzahlen, wie Onlinehändler Caseking aufzeigt. Nvidia verlangt für das Referenzmodell der High-End-Grafikkarte in Österreich 719 Euro. Sie geht ab dem 17. September in den Verkaufsstart.

MSI am teuersten, PNY am billigsten

Am meisten kostet das Custom-Modell von MSI, bei dem rund 840 Euro verlangt werden. Am günstigsten ist das Design von PNY, bei dem 740 Euro fällig werden. Das Modell von MSI ist bei Caseking trotzdem Bestseller – wohl aufgrund des Kühlerdesigns und der zur Grafikkarte gehörigen Software. Bei den Specs hat sich größtenteils nichts getan.

Die RTX 3090 von Asus. Foto: Asus

Asus verlangt bei RTX 3090 am meisten

Bei der RTX 3090 muss teilweise noch tiefer in die Tasche gegriffen werden. Hierzulande wird die Hardware ab dem 24. September um 1.549 Euro von Nvidia verkauft. Die Custom-Modelle kosten zwischen 27 und 238 Euro mehr. Allerdings ist es nicht MSI, die am meisten verlangen, sondern Asus. Für das Design verlangt der Hersteller nämlich 1.788 Euro.

Kein so großer Unterschied wie bei RTX 2000

Im Vergleich zur RTX-2000er-Serie fallen die Preisunterschiede zwischen Referenzdesign und Custom-Modellen deutlich moderater aus. Nun haben die Dritthersteller aber kaum beim Basis-Takt beziehungsweise bei der Boost-Frequenz herumgetüftelt, sodass ein deutlicher Preisaufschlag wohl schwieriger zu erklären wäre. Der Run auf die Karten – ob Referenzdesign oder Custom-Modelle – dürfte aber auf jeden Fall groß sein.

Digital Foundry

Ordentliche Leistungssteigerung versprochen

Grund hierfür der von Nvidia versprochene Leistungssprung, der teilweise bewiesen wurde. Die Hardware-Experten von Digital Foundry konnten etwa einen Blick auf die RTX 3080 werfen. Die Grafikkarte teilweise bis zu 80 Prozent schneller als die RTX 2080. Nvidia hat mit einem Video selbst den Unterschied zwischen der RTX 2080 Ti und RTX 3080 demonstriert. Im Test mit Doom Eternal ist das neue Modell rund 50 Prozent schneller als die verbesserte Vorgängergeneration.

AMD-Events erst im Oktober

Möglicherweise will Nvidia mit der aggressiven Vermarktung der neuen Modelle AMD das Wasser vorab abgraben. Der Konkurrent will mit neuer High-End-Hardware mit dem Codenamen "Big Navi" dem Platzhirsch Paroli bieten. Allerdings muss man auf die Grafikkarten von AMD noch eine Weile warten. Der Hersteller hat nämlich erst für Oktober neue Events angekündigt. Am 8.10. will man über Zen 3 sprechen, also neue CPUs und am 28. Oktober über RDNA 2, also Grafik-Hardware. (dk, 10.9.2020)