Microsofts Flight Simulator ist ein Paradies für Modder. Die Entwickler verbessern da und dort das Spiel und integrieren auch lustige Projekte. Nexusmods ist etwa eine gute Anlaufstelle für Mods, wo allein in dieser Woche fast 70 Werke online gestellt wurden. Ein Projekt ragt dabei heraus: So hat ein Entwickler Godzilla ins Spiel gebracht.

Wieso San Francisco den Zuschlag erhielt

Das Monstrum kann auf diesem Wege in der Bucht von San Francisco abgesetzt werden. Der Modder entschied sich für die US-Küstenstadt, weil diese im Vergleich zu Tokio im Spiel deutlich besser abgebildet ist. Das Projekt von Sergio Perea kann kostenlos heruntergeladen und dann ganz einfach installiert werden.

King Kong könnte das nächste Monster sein

Sollte die Mod auf größeres Interesse stoßen, will der Entwickler weitere Monster ins Spiel bringen. So könnte er sich vorstellen, auch King Kong auf New York loszulassen. Godzilla bewegt sich im Flight Simulator nicht. Man muss also keine Angst haben, dass man von dem Monstrum vom Himmel gepflückt wird. Mittlerweile haben das Projekt mehr als 400 Leute heruntergeladen.

Modding-Community sehr fleißig

Ansonsten finden sich auf Nexusmods aber durchaus auch "sinnvollere" Mods. So lassen sich Flughäfen kostenlos optisch aufpolieren oder die abgebrannte Notre Dame im Spiel integrieren. Auch verbesserte Flugzeuge können so gratis nachinstalliert werden. Für Naturfreunde haben die Modder ebenso ein Herz: So wurde das Matterhorn besonders schön neu eingepflegt. (dk, 10.9.2020)