Der mehrfach ausgezeichnete Apartheid-Gegner war in Südafrika Mandelas Anwalt. Er wurde 92 Jahre alt

George Bizos verteidigte Mandela 1964 in einem Prozess, bei dem dieser zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Foto: AFP/GULSHAN KHAN

Johannesburg – Der einstige Mitstreiter und Anwalt von Nelson Mandela im Kampf gegen das rassistische Apartheidsystem, George Bizos, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er sei am Mittwochabend im Kreise seiner Angehörigen in Johannesburg eines natürlichen Todes gestorben, hieß es in einer Erklärung der Familie.

Der international renommierte Menschenrechtler war als 13-Jähriger aus seinem Heimatland Griechenland nach Südafrika ausgewandert und hatte sich nach dem Studium schnell als engagierter Anwalt für Apartheid-Gegner einen Namen gemacht. Mandela verteidigte er 1964 in einem Prozess, bei dem dieser zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Foto: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Mehrfach ausgezeichnet

Auch nach Mandelas Freilassung 1990 vertrat Bizos seine Interessen und wurde mehrfach zu Hause wie auch im Ausland für seinen langjährigen Kampf gegen Rassismus und für die Menschenrechte ausgezeichnet und geehrt. Mit Bizos sind innerhalb weniger Wochen gleich drei prominente Mitstreiter des ehemaligen Anti-Apartheid-Kämpfers und späteren Präsidenten Nelson Mandela gestorben, die mit ihm damals vor Gericht standen. Der Anwalt überlebt den Tod der Mandela-Mitstreiter Denis Goldberg und Andrew Mlangeni nur um wenige Wochen. (APA, 10.9.2020)