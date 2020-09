Wer in eine neue Wohnung oder ein neues Haus zieht, bekommt automatisch eine neue Nachbarschaft dazu. Kennen Sie diese – oder haben Sie lieber keinen Kontakt?

Ist man auf Wohnungssuche oder plant bereits einen Umzug, wird vorab auf vieles geachtet: Wie sieht die Umgebung des neuen Wohnorts aus, gibt es eine gute verkehrstechnische Anbindung, nahegelegene Bildungseinrichtungen, ausreichend Ruhe und Grünflächen, und fühlt man sich dort generell wohl? Auch umliegende Häuser und Wohnungen spielen eine Rolle. Wie die Nachbarn persönlich sind, wird man aber vermutlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren. Es sei denn, man erkundigt sich bereits vorab bei Ihnen über den Wohnort.

Kennen Sie Ihre Nachbarn? Foto: JackF Getty Images/iStockphoto

Hat man sich nach dem Umzug einmal eingerichtet und die neuen Nachbarn noch nicht zufällig angetroffen, stellt sich die Frage, ob man sich bei ihnen vorstellen soll. Der Vorteil dabei ist, dass man dadurch in der neuen, noch ungewohnten Umgebung gleich ein paar Gesichter und Namen kennenlernt und auch herausfinden kann, wie diese so drauf sind. Je nach Sympathie können Nachbarn sogar mehr werden als zufällig vor der Haustür anzutreffende Personen. Bestenfalls pflegt man sogar regelmäßig Kontakt mit ihnen und kann sich bei Anliegen oder Problemen an sie wenden. Vielleicht tauscht man sogar die Schlüssel aus und kümmert sich bei Abwesenheit um Wohnung, Haus oder Garten.

Doch nicht immer läuft es in einer Nachbarschaft rosig ab. Womöglich sind einem die Menschen unsympathisch oder man ist sogar von ihnen genervt, weil sie sich aufdringlich oder unangebracht verhalten oder sich zu sehr ins Privatleben einmischen. Vor allem wenn man früher bereits negative Erfahrungen gemacht hat, hat man vielleicht gar keine Lust mehr, sich nach einem Umzug den Nachbarn vorzustellen und bleibt lieber anonym. So kommt es auch zu keinerlei unerwünschten Verpflichtungen oder Bitten von nebenan. Userin "coco01" berichtet:

Haben Sie sich in Ihrer neuen Nachbarschaft vorgestellt?

Oder haben das umgekehrt neue Nachbarn bei Ihnen gemacht? Pflegen Sie den Kontakt zu nebenan? Oder halten Sie eher wenig vom nachbarschaftlichen Austausch? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie darin? Und haben Sie vielleicht bereits vor dem Umzug Kontakt zu den künftigen Nachbarn gesucht? (mawa, 15.9.2020)